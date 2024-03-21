謝港迷接機惹英國粉絲不滿 陳卓賢道歉 盼勿過分解讀

擔心Ian再次收埋自己

Ian稱熟識他的人都知他是感恩的人，無論大家身處何地，只要感受到大家的支持，他就覺得好感恩、好幸福。今次令到大家不舒服，不是其原意，這亦是他好怕表達自己感受的原因，因為有時的確不知別人會點解讀，搭完一程長途機，腦袋不太清晰，無諗清楚，請見諒。對於Ian道歉，很多Hellosss認為偶像沒有做錯，不需要道歉，認為愛Ian不會捉着一句說話，擔心Ian會再次收埋自己，不再分享感受。

海洋嘉年華賀姜濤農曆生日

另一成員姜濤下月30日25歲生日，姜濤香港後援會於4月23日姜濤農曆生日，在主題公園舉行生日應援「海洋王國．生日慶典Keung To Ocean Carnival 2024」，活動以慈善為宗旨，盼為更多受惠機構籌款。屆時場內特設一系列慶典限定活動，包括生日主題打卡布景板、攤位遊戲、一日限定應援Cafe、姜濤個唱服飾與相片展，傍晚更有煙火匯演。

娛樂組