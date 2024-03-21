汪小菲出庭揭離婚前寄奢侈品到韓國 大S反擊斥前夫出軌家暴欠債不還

大S與與汪小菲2021年11月宣布離婚，約4個月後大S爆出再婚，跟舊愛韓國歌手具俊曄再續情緣。汪小菲近日亦認愛台灣網紅Mandy，聲稱今年內結婚。大S與汪小菲已各有伴侶，但爭拗仍不停。大S因不滿汪小菲在微博公開離婚協議書，以及其銀行帳號、住址等個人資料，控告對方違反《個資法》。

汪小菲前日現身台灣，就案件上庭時否認控罪，強調沒任何動機與目的公布相關資料，並稱是大S在其個人社交網先公布個人資訊、兩人財務往來的信息，誣指他沒有扶養家人，房子由女方付款等，損害其個人尊嚴。汪小菲大爆大S在離婚前4個月，用他的信用卡購買1200萬新台幣（約295萬港元）的奢侈品寄往韓國，他表示不知道為什麼。

承認泄憤碌汪信用卡

大S昨日在社交網發聲明反擊前夫，直斥汪小菲婚內出軌，「婚內出軌的是你不是我。離婚後我確實為了泄憤刷了你幾次卡，但這是你自己簽字允許的，重點是我並沒有刷你的卡買任何東西給我先生（指具俊曄）」。她列出3點，稱當時自己很憤怒，因汪小菲母親張蘭造謠黑人（陳建州）因政治理念不同毆打汪小菲，「事實是：你喝多動手推倒我妹妹，我大着肚子阻止也被你推倒在地，你抄起哈利波特金裝版砸向我，黑人出手固定你停止傷害我，他並沒有毆打你」。第二點是她收到大量汪小菲婚內跟不同女性不堪入目的照片，深受打擊，才知為何他總急着兩地飛。第三點是張蘭一直跟她否認汪小菲與張穎穎的關係，「事後你自己公開早已和她交往，她是你的恩人」。

嘆十年婚姻二死一重傷

大S感慨：「十年婚姻二死一重傷，刷卡泄憤這事，現在想來也可笑，因為我借你、付出在你身上的多更多，刷你的卡，花的卻是我自己辛苦賺來的錢。離婚後你們造謠帶風向讓我被網暴至今，我要感謝你，製造這麼艱難的關卡讓我闖……《不抱怨、沒藉口、優雅從容的，上！》今後，我不再回應關於你們所製造的種種抹黑，全權交給法律和司法。從這一秒起，你是鏡花水月，而我，只走花路。」小S透過經理人回應︰「謝謝大家的關心，這幾年真的辛苦我姊了。」

大S之後再透過工作室發聲明，揭汪小菲欠債、財務爭議及還款內幕，透露汪小菲曾向大S借款1600萬人民幣（約1760萬港元）和1000萬港元，僅還了500萬新台幣（約122萬港元），還有上億新台幣未還。

S媽任S Hotel承租保證人

大S母親近日接受台灣傳媒訪問，原來她當年為汪小菲擔任S Hotel的承租保證人，若汪小菲付不出S Hotel的租，S媽要負責。有報道指S媽在兩人離婚後，曾多次要求汪小菲解除她保證人身分，惟對方遲遲未辦理，一直拖延至今。S媽表示有時候房租延遲繳納，會收到寄存證信，令她非常驚恐，很怕全家要坐牢。她提到當年汪小菲跟大S結婚後，男用大S的錢買第一間屋，後來將屋賣掉，再買大S目前居住的「台北信義」。她透露汪小菲還將賣走第一間屋所剩下的8000多萬元台幣（約逾2000萬港元）開了聯名帳戶繳房貸。S媽嘆氣道︰「結果有一天，熙媛突然問我︰『裏面的錢怎麼都不見了？』她才知道（錢）都被領走了，我女兒根本就是個糊塗蛋。」

汪否認曾推跌大小S

汪小菲面對大S指責，在微博貼出物流單據照片說：「你說你沒有在我們婚內期間買東西給韓國那位是吧，看看這個物流單吧，2021年8月14日！人在做天在看，我選擇不曝光，你蹬鼻子上臉，早就跟他聯系上了，別不承認！」他否認曾推跌大S及小S，只說因小S一直慫恿大S跟他離婚，在極其憤怒情况推過她，強調從沒動手打過姊妹二人；還爆有人產生幻覺時，用刀、高爾夫球桿、紅酒樽打他。

娛樂組