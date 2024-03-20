民調選艾迪斯艾巴接棒恐落空 英媒爆艾朗莊遜本周簽約做占士邦

英國《每日郵報》去年報道，曾在Marvel超級英雄片《復仇者聯盟2：奧創紀元》扮演「快銀」的艾朗莊遜，曾跟《007：生死有時》電影監製巴巴拉布歌莉（Barbara Broccoli）開會，據報「雙方言談甚歡」，又指電影公司對於他的試鏡表現相當滿意。上周艾朗接受《Numero》雜誌訪問，重提接任占士邦一事，他答得大方得體：「很高興有人認為我適合扮演此角色，我視之為讚賞。」

第七任占士邦

丹尼爾基克的繼任人選一直懸空，有傳電影公司原定去年宣布艾朗莊遜接棒，並開拍最新一集《鐵金剛》電影，卻因美國編劇（WGA）及演員（SAG）公會發起罷工，拍攝計劃被迫延期，據英國《太陽報》昨日引述知情人士透露，占士邦一角已經成為艾朗的囊中物，「合約已經放在他的桌面，只待他簽約落實而已」。有傳他最快在本周內簽字，好讓電影公司能夠盡快舉行一場盛大的記者會，公布新片開拍詳情。

如果消息屬實，艾朗莊遜將會成為繼辛康納利（Sean Connery）、佐治拉辛比（George Lazenby）、羅渣摩亞（Roger Moore）、鐵摩達頓（Timothy Dalton）、皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）及丹尼爾基克之後，接任成為第7代占士邦。事實上艾朗近年片約不斷，今年至少有3部新戲排隊上映，包括他跟《Barbie芭比》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）合演動作喜劇《The Fall Guy》將在5月3日開畫，擔綱《蜘蛛俠》外傳電影《狂獸獵人格力文》（Kraven The Hunter）定於8月30日上映，重拍1922年經典恐怖片《吸血殭屍》（Nosferatu）聖誕檔期壓軸登場。

民調排第9位

英國博彩網站Lottoland早前進行民意調查，2000人投票選占士邦接班人，結果有五分之一票數落入《雷神奇俠3：諸神黃昏》黑人男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）手上，令他成為「民選007」，跟《毒魔》湯哈迪（Tom Hardy）及「超人」亨利卡維（Henry Cavill）等熱門候選男星並列三甲，《奧本海默》出爐金像影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）排第6名，艾朗莊遜勉強躋身第9位，僅比榜末的《永恆族》理察麥登（Richard Madden）略高一級。

有趣的是，《Marvel隊長》黑人女星拉莎娜連治（Lashana Lynch）一度傳將接棒做「女版007」，結果當然不了了之，而在Lottoland民調結果顯示，不少人投票予《權力遊戲》愛美莉格爾（Emilia Clarke）、《奧本海默》愛美莉賓特（Emily Blunt）及《英女皇》海倫美蘭（Helen Mirren）等女星，可見在觀眾心目中，占士邦並非男星專利，荷李活近年興起平權運動，成效可見一斑。