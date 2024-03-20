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娛樂

【娛樂場】推出首支單曲《梅特林克的青鳥》 李泇霖實踐對亡母遲來的承諾

【明報專訊】李泇霖（Jenny）參加無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》給觀眾留下印象，初選獻唱葉蒨文的《情人知己》獲評判一致讚賞，成5燈選手晉級，當時贏得「紅美人」稱號。李泇霖近日正式以獨立歌手進軍樂壇，推出首支個人歌曲《梅特林克的青鳥》。新歌以世界著名劇作家梅特林克的童話《青鳥》為靈感，帶出「幸福就在每個人身邊，只要甘願與別人分享，自己就會感到幸福」的信息。歌曲由Christopher Chak（澤日生）和賴映彤作曲與監製、詩詞填詞。曲風有別於一般港式流行曲，以輕快流行搖滾曲風，唱出樂觀、豁達、自強的人生哲學。

《梅特林克的青鳥》正是Jenny的成長故事，童年時因為身材和樣貌嘗盡冷嘲熱諷，使她否定自我，認為幸福永不屬於自己。現在她終於明白，幸福並不受世俗眼光和慣例限制，忠於自己、努力堅持，自然找到幸福；更能感染身邊人，讓別人從自己身上得到幸福。

總有屬於自己的舞台

人妻Jenny今年迎來45歲依然勇敢追夢，為理想高飛，「別怕世俗看不起，做最真實的自己，就能成就美麗人生。我好想藉這首歌告訴大家，就算條件不好，肥、相貌不出眾、年紀大、社會地位不高，同樣可以圓夢，在人生舞台上發光發亮」。

熱愛音樂的Jenny十多年前成立音樂平台，舉行歌唱比賽與音樂活動，為不少人提供機會。2019年，Jenny媽媽離世，才記起母親一直以女兒的好聲音自豪，但從來沒有一首歌送給媽媽，為此感到遺憾，「雖然遲了，我還是決定去做。很開心得到澤日生的支持，並與小彤（賴映彤）和詩詞組成這個強勁創作班底，是他們建議用《青鳥》的故事代表我的信念」。

參加比賽增曝光機會

Jenny原本計劃以素人出道，可惜因疫情延遲了錄音，2022年她分別參加ViuTV和無綫舉辦的《肥美人》與《中年好聲音》，增加曝光機會，多了觀眾認識，今年決定推出首支個人歌曲《梅特林克的青鳥》，也是給亡母遲來的承諾。

睇好《中年2》譚輝智

Jenny對音樂的堅持是因為音樂給她很多力量，「細個聽得最多話你咁嘅樣、咁肥、讀書又唔叻，講到將來不會有幸福。中三時我唱梅艷芳《女人心》參加學校歌唱比賽獲季軍，好有成功感，一向無視我的老師會跟我說加油，原來音樂可以給我正能量與信心。我沒有刻意追夢做歌手，反之成立音樂平台幫別人追夢，媽媽的離開給我警醒」。

Jenny有留意今屆《中年好聲音2》，「大魔王」安雅希被指減肥減到聲都「瘦」了。問她減肥是否對聲線有影響？Jenny說：「因人而異啦！我偶像梅艷芳很瘦，但她唱歌的力量好大。《中年好聲音2》好多個歌手我都鍾意，特別是譚輝智，把聲靚兼有觀眾緣，希望他在決賽有好成績。」

李泇霖新歌發布會

時間：3月23日下午2時

地點：將軍澳中心

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