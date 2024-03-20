英國回港 認私訊網紅 柳應廷：下次小心

對Jer網上識女仔，有網民笑問Jer在英國是否很悶要找人傾偈。又有人對網紅公開截圖反感，留言：「唔好再搵我哋柳柳，唔該。」有網民更正稱是Jer找對方，並留言：「男未婚、女未嫁，又冇拍緊拖，有咩問題？」還有人說：「做藝人就唔使溝女咩？」MIRROR成員呂爵安（Edan）與姜濤也曾被揭看性感網紅社交網帖文。Jer與Edan昨晚由英國回港，他承認私訊網紅，並說：「下次小心。」

李駿傑初嘗Band sound

此外，隊友李駿傑（Jeremy）推出新歌《唯美本尊》，首次以Band sound唱出做自己的態度。Jeremy透露多謝台灣男團五堅情成員邱鋒澤，對方聽了demo覺得適合他而將歌送出。Jeremy邀得Serrini（梁嘉茵）為新歌填詞，二人首次合作。Serrini還驚喜客串新歌MV，兩人即興互動成亮點。

娛樂組