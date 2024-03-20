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娛樂

倪晨曦冇計劃追女 意外佗第三胎 李靄璣讚老公林奕匡體貼陪產檢

兩子之母倪晨曦未知第3胎性別︰身邊朋友想我生女

【明報專訊】倪晨曦和林奕匡太太李靄璣 （Rikko）宣布懷孕後，昨日首次公開亮相，到淺水灣出席珠寶品牌活動，兩準媽媽仍未打開產檢報告揭盅腹中BB性別，認為仔女都無所謂，最重要BB健康。育有兩子的倪晨曦稱大仔想要多個弟弟，至於首度懷的Rikko則透露老公林奕匡家族有20個小朋友，當中18個男孩。劉俊謙與女友蔡思韵同場，各自忙為品牌拍照，未有機會交流，劉俊謙受訪時口甜舌滑隔空冧女友。

記者：柯美

攝影：劉永銳

身穿low cut白色連身裙，懷孕6個月的倪晨曦表示今次懷孕純屬意外，從來冇計劃追女，生仔生女都無所謂，「我都未知BB性別，報告已在手，但仍未拆開，每次產檢亦叫醫生別說，待我準備好，大概下個月才揭盅。不過大部分朋友都希望我生女，大仔則想要多個弟弟，三兄弟都幾好，我無所謂，最重要BB健康」。至於剖腹還是順產，她還未決定。

沒有妊娠反應

由於已是第三胎，倪晨曦表示心情輕鬆，不緊張，亦沒有妊娠反應，「我在活動上見到新手媽媽Rikko，都叫她不要太緊張」。說到腹大便便早前仍赴歐洲出席時裝周，她表示當時都有少許擔心，不知自己能否應付得來，但很享受工作，且有時間休息，反而沒在家全職照顧小朋友那麼疲累。

林奕匡寫歌記載當爸心情

已見肚的Rikko孖老公林奕匡出席，表示懷孕17周，預產期8月中，她跟倪晨曦一樣未想知BB性別，未打開報告，打算5月或6月才揭盅，大爆老公林奕匡家族有20個小朋友，當中18個男孩，Rikko笑說：「睇林氏家族基因強力，抑或時機決定男女。」她和林奕匡均表示仔女都無所謂，最重要BB健康。

問林奕匡會否寫首歌送BB？他說：「會，但未必公開，或者寫首歌記載自己做爸爸，既開心又忐忑的心情，不知自己能否當稱職爸爸。」Rikko表示這世代做父母要心思熟慮，父母身心健康對子女成長很重要，他們都心智成熟，經過考慮和計劃，相信老公一定是盡責爸爸，又讚老公體貼，每次她產檢都陪伴在側，亦因林奕匡讀醫科，為她解決很多疑問，令她好有安全感。

蔡思韵旅行心廣體胖

肥了一點的蔡思韵表示早前與一班朋友到日本滑雪，玩得太開心，吃多了，所以肥了。她表示男友劉俊謙有工作在身，未有同行，「有時候要享受與朋友的時光，今次是我第一次滑雪，以為會跌得好甘，但沒想像中那麼嚴重，且愛上滑雪，已計劃下一個雪季再去滑雪」。

劉俊謙識滑雪嗎？蔡思韵說：「佢唔識，我識咗可以教他，他有運動天分，體藝出身又是泳隊，等我做他老師，威番一次。」

劉俊謙撐女友好fit

問到劉俊謙有否說她肥了？她表示大家每天都相見，不會覺得有分別，就算真的說她肥了亦不介意，兩個人相處要坦誠相對。與男友一起開工是否特別甜蜜？她說：「各自忙為品牌影相，沒機會交流。」蔡思韵透露稍後會到羅馬工作，之後轉往英國探朋友，沒有預男友，「很享受自己的時光，但絕對不是有異性無人性」。劉俊謙受訪時表示不覺女友肥，稱是fit，因為女友有跳舞和做gym。說到女友稱會教他滑雪，劉俊謙笑言事前要秘密搵老師上堂。

樂基兒為工作與兒子分隔兩地

同場的樂基兒透露今次來港因多工作，逗留至4月才回印尼，兒子日內會來港與她共度復活節，「囝囝大個咗，都知道媽媽要做嘢，要分開都明白，但一見面會攬實我，好黐身」。

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