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娛樂

為子揀角色 家人永遠放首位 石修聽力剩六成 戴耳塞吹色士風

76歲石修耳膜受損聽力只餘6成︰救番一半但要戴助聽器

【明報專訊】石修於電影《出租家人》再與方力申演父子，他戲裏戲外同樣愛惜家人，現實中為愛妻從不越界，亦拒接對兒子陳宇琛有影響的角色，視新抱林佑蔚為親生女般愛惜，為追趕剛學識行路的孫女陳翎（Luna），他勤於鍛煉。76歲的他近年聽覺開始響起警號，醫生指只剩六成聽力，原因是經常戴耳機聽歌，加上吹色士風和打鼓亦有影響。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

石修與方力申多年來一直被指撞樣，今次合作《出租家人》，再獲安排飾演父子，石修笑說：「我們已合作過幾次，拍戲拍廣告都是演父子，覺得相似程度，比我跟兒子陳宇琛更似。」他稱今次拍攝過程輕鬆，劇情雖講述他被兒子欺騙很激心，但也笑中有淚，他演的角色，是威嚴得來講道理的爸爸，「本身給別人的感覺很嚴肅，其實很心軟，着重人與人之間的關係，寧願包容遷就和忍耐，也不會將不開心的情緒發泄出來」。他自詡現實中處理親子及家庭關係及格，雖然是一家之主，但會尊重兒子，尤其十分愛惜新抱，「我直情當新抱是自己的女兒，是一家人，很關心她，亦知道她很惜我，我有什麼事，她都會好緊張，本質好好」。

承認做人太多顧慮

石修表示着重與家人的感情，過住去哪裏拍戲，都會帶全家人一齊去，「我好關心屋企，什麼事情都會將家人擺第一位，任何事做或不做，都會衡量對屋企影響有幾大才決定，如接工作要遠行，屋企人行唔開，我就盡量不去；如角色很暴力或暴露，會考慮對兒子的心態及思想有沒有影響，所以大家見不到我在熒幕上演這類角色，如果角色對兒子有感染力，看到會覺得爹哋是他心目中的英雄，我就會全力去做，平時行為及態度都要顧及家人，話我做人太多顧慮、諗得太多，是真的」。

緊記放工要返屋企

石修稱當中錯失了很多工作機會，也不夠膽肯定這個態度是否對，因知道做這行應該什麼都要嘗試，但這是個性問題。提到年輕時公認有型靚仔，他表示為了令愛妻放心，每當拍感情戲都會警惕自己，「拍戲拍劇要跟對手投入感情，觀眾才看得投入，我拍了數十年戲，遇過很多不同對手，拍攝時我是相當投入，其實很簡單，當要跟新對手合作時，舊對手的感情就會淡化或淡忘，最緊要常常警惕自己，放工要返屋企」。

「不聽勸告 自己攞嚟」

石修透露年紀大，身體也出現狀况，兩年前發現聽力有問題，「當時登台，聽不清楚聲音才發現聽力出現問題，就醫後醫生指我聽力只剩六成，原因是我經常戴耳機聽歌，很重低音，一直攻擊耳膜，加上我吹色士風和打鼓亦有影響，10多年前已有不少朋友提醒我，但我不聽勸告，現在才後悔，是自己攞嚟，好彩救到一半聽力，不過都要戴助聽器」。他表示已放棄打鼓，吹色士風會戴耳塞，對工作沒太大影響，以後小心一點就不會惡化，「演出時可不戴助聽器，對好稿就得，登台戴耳機就無問題。年紀有番咁上下，身體一定有變化，避免不到，雖然耳仔出現問題，不過暫時不用戴老花眼鏡睇劇本，牙齒都健康，仲跑到、追到個孫女，每日都很勤力做適合自己年紀的健步運動養生，戒甜戒零食，食得清淡」。

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