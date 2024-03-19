【開箱】《少女鬥惡龍》 美莉布朗決戰邪惡王后

以活人作祭品

《少女鬥惡龍》中文片名明顯是向已故日本漫畫家鳥山明擔任人物設定的經典電玩《勇者鬥惡龍》系列致敬。戲中美莉布朗飾演艾樂蒂公主，既是少女也是勇者，故事由數百年前噴火巨龍襲擊島上居民說起，國王率領精英士兵迎戰，結果幾乎全軍覆沒，最後國王與惡龍達成「停火」協議，代價是世世代代都要奉獻公主或王妃的性命，換取短暫和平。

時光飛逝，傳統依舊。數百年後某個貧窮小國的公主艾樂蒂（美莉布朗飾），為了改善民生而答應奧瑞亞王后（羅冰活麗飾）提親，跟富裕島國的亨利王子（尼克羅賓遜飾）成婚，豈料禮成之後，艾樂蒂竟被王子丟落山谷，延續以活人作祭品的恐怖習俗，為免淪為惡龍的晚餐，她必須設法逃出生天。

現年20歲的美莉布朗不再是《怪奇物語》的超能力女孩「Eleven」，亦非《天才少女福爾摩斯》的推理高手「艾諾拉」，反而更像《異形》系列的薛歌妮韋花（Sigourney Weaver），憑着個人膽識和勇氣，單挑體型和力量都要比她大上百倍的惡龍，藉以突顯「女性當自強」主旨。事實上，《少女鬥惡龍》某程度跟《Barbie芭比》或者《可憐的東西》如出一轍，都是以商業片作包裝的女性主義電影，例如艾樂蒂想到婚後即被王子欺騙，才落得如斯下場，二話不說即把婚戒丟掉，歌頌女生敢作敢為；艾樂蒂在洞穴牆壁發現刻上多個女性名字，估計是歷代公主和王妃死前留名，其中一人更刻上地圖，令她深信逃生有路，此舉象徵女性團結，就算面對惡龍或渣男亦毋須畏懼。

童星出身的美莉布朗，十幾歲已躋身製片人行列，繼《天才少女福爾摩斯》系列後再監製《少女鬥惡龍》，本身就是獨立女性的最佳示範。本片另一有趣之處是模仿迪士尼傳統「公主電影」設定，《紙牌屋》羅冰活麗（Robin Wright）扮演奧瑞亞王后，根本就是《白雪公主》或者《睡美人》的反派化身，她假借愛國之名，殘害無辜少女為實，最終被惡龍噴火燒死，可謂大快人心。

布景道具出色

《少女鬥惡龍》並無提及故事發生的時代或國家等背景資料，只知巨龍造型神似《權力遊戲》，而且視覺特技亦算不俗，曾為《功夫熊貓》及《奧術：英雄聯盟》等電視動畫配音的伊朗裔女星Shohreh Aghdashloo負責發聲，不禁令人聯想到《哈比人》聲演惡龍的班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch），同樣邪惡又霸氣。

本片服裝、布景、道具亦見心思，例如艾樂蒂穿著嫁衣的時候，鏡頭不斷圍繞睡房內的龍形雕刻圓柱，暗示這場婚禮與惡龍有關；她被困漆黑山洞裏，伸手不見五指，經常跌跌撞撞，弄得滿身傷痛，其後發現洞內有些發光昆蟲，於是靈機一觸，隨手扯下衣袖，包裹昆蟲當照明工具，又想到利用已故王妃遺下的王冠作為攀登水晶懸崖的工具，這些設計既能助她化險為夷，又能突顯她的聰明才智，絕非某些粗製濫造卻收視極高的Netflix電影可以媲美。