《功夫熊貓4》美蟬聯票房冠軍 麥克華堡新片遜預期

【明報專訊】夢工場動畫《功夫熊貓4》（Kung Fu Panda 4）本月8日率先在美國開畫，香港延至下周四（28日）復活節檔期上映。據美媒Variety昨日報道，此片上周末票房收3000萬美元（約2.3億港元）蟬聯冠軍，《沙丘瀚戰：第二章》以不足100萬美元之差屈居第二名，至於《變形金剛》麥克華堡（Mark Wahlberg）與《尚氣與十環幫傳奇》劉思慕合演新片《Arthur the King》，首周末開畫僅收750萬美元（約5850萬港元），雖能躋身三甲，卻比業界預期為低。故事講述麥克華堡率領瑞典冒險競賽隊參與長途耐力賽期間，巧遇受傷流浪狗Arthur，彼此結成好友並一起完成賽事。
《功夫熊貓4》美國上映10日，累計票房剛突破一億美元（約7.8億港元）大關，全球票房亦收1.76億美元（約13.7億港元），相比製作費只需8500萬美元（約6.6億港元）可謂穩賺不賠。至於《沙丘瀚戰：第二章》提早一周開畫，美國票房已突破2億美元（約15.6億港元），全球更累收近5億美元（約38.5億港元），已經超越首集成績，為開拍第3集注入強心針。
相關字詞﹕Arthur the King 麥克華堡 沙丘瀚戰：第二章 功夫熊貓4