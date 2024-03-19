《功夫熊貓4》美蟬聯票房冠軍 麥克華堡新片遜預期

《功夫熊貓4》美國上映10日，累計票房剛突破一億美元（約7.8億港元）大關，全球票房亦收1.76億美元（約13.7億港元），相比製作費只需8500萬美元（約6.6億港元）可謂穩賺不賠。至於《沙丘瀚戰：第二章》提早一周開畫，美國票房已突破2億美元（約15.6億港元），全球更累收近5億美元（約38.5億港元），已經超越首集成績，為開拍第3集注入強心針。