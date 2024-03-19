柳俊烈拍拖變三人行 舊愛惠利認失言道歉 韓韶禧回國露勝利笑容

文：蘇珮欣

早前有網民目擊柳俊烈與韓韶禧在夏威夷旅行，成為網絡熱話。都說「有圖有真相」，韓媒Dispatch隨即派遣記者到當地採訪，圖文並茂報道二人約會過程，卻非網民幻想般甜蜜溫馨，從偷拍照片可見，韓韶禧一邊用餐一邊睇手機，男方毫無表情地看着女友；就算走在街上，二人也沒牽手或對望等親密動作，因為女方找來同性友人作掩飾，拍拖變成三人行，難怪韓媒借用惠利說法，嘲諷他倆「看來起並不是那麼有趣」。

柳俊烈今現身成焦點

柳俊烈與韓韶禧戀情曝光後，惠利同日取消關注舊愛Ig帳戶，又上載夏威夷風景照片並留言「有趣啊」，網民解讀為她諷刺舊愛分手後火速換畫兼「無縫接軌」，韓韶禧不甘被指「第三者」於是發文還擊「我也覺得很有趣」，擺明針對惠利。韓韶禧其後率先為失言道歉，又把個人網站所有帖文刪除，並轉為非公開帳戶。雖然目前已重開Ig，追隨人數已流失11萬人，亦有韓媒指她跟某銀行的代言人合約已屆滿，但不獲續約，未知是否跟戀情影響形象有關。

繼柳俊烈前日單獨返韓後，韓韶禧昨晚亦已回國，見到大批傳媒守候機場，她即面露笑容，不時點頭及揮手致意，被網民指是「勝利者的微笑」。柳俊烈今日（19日）將會現身首爾舉行某時裝品牌活動，雖然同場還有《跟我說愛我》鄭雨盛、《Sweet Home》李陣旭及《末日騎士》金宇彬等藝人，但他的言行肯定成為全場焦點。

至於在Ig回應「有趣啊」而掀起罵戰的惠利，所屬事務所日前表明不會就事件作出回應，惠利保持緘默兩天後，昨日終於透過Ig解釋，並就個人失言引起揣測及爭議致歉，她說：「沒有想過我的細微行動，會帶來這樣大的影響，我向那些因我而受傷害的人表示誠摯的歉意。」又謂去年11月與柳俊烈分手後，雙方同意另覓時間討論，結果不了了之，直至舊愛爆出新戀情，坦言情緒受到影響，強調非以「演員」身分留言，而是一時衝動發表「有趣啊」，承諾以後會謹言慎行。

韓韶禧與惠利先後就事件道歉，外界均表示同情，矛頭轉向指摘柳俊烈，未有妥善處理新歡舊愛的感情事，且作為事件男主角，至今仍未表態。另有韓媒引述惠利身邊友人指，她跟柳俊烈拍拖7年，屢次爭執又和好，去年3月感情開始疏離，9至10月提出分手，強調雙方經過深思熟慮，11月才宣布分手消息。