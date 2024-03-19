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娛樂

【娛樂場】《冬未來》 導演曾翠珊的鄉‧港‧情

【明報專訊】《冬未來》是導演曾翠珊一部「鄉‧港‧情」紀錄片。大士出巡，肅靜迴避，西貢蠔涌聯鄉太平清醮十年一會，既是酬謝神恩祈求平安的習俗，也是散居海外的村民回來聚首的時機。十年前曾翠珊以《河上變村》紀錄上屆清醮與自己祖家蠔涌的變遷，這一屆卻遇上疫情爆發，社會遭逢巨變，《冬未來》講到未來只有懷疑再懷疑，到底清醮是否還能辦下去？鏡頭不單紀錄傳統風俗，也刻劃人情，年輕一代嘗試辦區報為社區發聲，菲傭滯留在港，海外村民無法歸來，風雨飄搖，影片也在離散的日子裏，叩問家的定義。

十年一度太平清醮

《冬未來》之前上映優先場，獲不少同業支持推薦，大讚感動。對不了解太平清醮的人，看電影後有更深了解這傳統文化，曾翠珊以第一身角度講一條村十年一度的打醮，同時講香港這大城市發生的變化，包括疫情，還有世界的變動，身邊朋友或家人的離散，《冬未來》令觀眾共鳴。

曾翠珊於2012憑電影《大藍湖》獲香港電影金像獎新晉導演，2016年憑《河上變村》獲FilmAid Asia頒發人道主義大獎。2023年《冬未來》紀錄香港疫情期間西貢蠔涌聯鄉太平清醮，以及村落傳統文化與人情，入圍溫哥華國際電影、DMZ韓國國際紀錄片電影節，以及香港國際電影節。

曾翠珊闡述《冬未來》的十年之約，「佛教相信萬物永遠無法獨立存在，極微小的關係網也可牽動整個宇宙。十年一度的聯鄉清醮是蠔涌村的盛事，在清醮的召喚下，村民的團聚和禱告，能否改變宇宙的運行？一個小村落的命運如何與全球命運互相影響？有500多年歷史的西貢蠔涌村是我祖先一直居住的地方，河流與山林見證我們歷代的成長。新一屆清醮來臨，感到需要為一個十年關口作新的記載，把族群的集體禱告和團聚的影像記錄下來。於5天的祈福與食物分享當中，感謝大自然的美好和珍惜鄉民彼此之間的愛。通過不斷記載故鄉傳統習俗，重新看家和團聚的意義。《冬未來》紀錄人和大自然變化中的每一個當下」。

捕捉蠔涌四季氛圍

曾翠珊續道：「電影的開始就是那十年的呼喚，心中就是想記錄這場十年一度的盛事，當時疫症仍未發生。當決定了從2020初開始作一年的記錄，心裏的信念就是跟隨着四季去記錄，故事必定在時間線上出現。《冬未來》可以說是沒有已預設的劇本，開始只鎖定了老村長和大細孖的兩條主線，外傭姐姐那條線都是慢慢碰上的。」電影捕捉了蠔涌美麗的風景，連居民也說片中的蠔涌比平時看起來更加奇觀。曾翠珊解釋跟攝影師說好，影片的四季氛圍很重要，但香港的四季不分明，故她跟攝影師更需要往微觀裏看，盡量找到季節的微妙變化。他們想法靠近，認為人與人之間的情和戲味比畫面構圖重要。

「家」載滿回憶與味道

提到傳統文化的承傳和發展難以估計，如果儀式因不同原因消失了，「家」的概念還可以如何被演繹和體現？曾翠珊說：「我認為『家』是在心處，那裏能讓你平安便是家，當然『家』是載滿回憶的、載滿味道的，沒有了大的儀式，那希望一切能化到日常，每摺一件衣服、每喝一口水都能好好的感受，那就是家的感覺，不忙不亂。」

相關字詞﹕曾翠珊 紀錄片 冬未來

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