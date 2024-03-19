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娛樂

《中年好聲音2》7強誕生 吸151萬觀眾 黃劍文譚輝智感冒未清 盼康復迎決賽

【明報專訊】《中年好聲音2登峯之戰》將於本月24日（周日）舉行，前晚播出終極7強誕生，昨日無綫即安排7強到上水出席記者會及即席獻唱，眾人均表示正忙於練舞備戰，當中譚輝智及黃劍文表示感冒未清，要休息足夠迎戰決賽。

記者：林祖傑

《中年好聲音2》終極7強包括古淖文、安雅希、譚輝智、顏米羔、黃劍文、沈宗賢及陳俞霏，前晚節目中與彭家麗合唱《煩》的劉威煌，挑戰唱rap失敗出局；安希雅則被評判批減肥過度不夠氣，最後仍成功晉級；一直被視為黑馬的黃劍文與林志美合唱《我要我們在一起》，解放盤骨展示舞功，憑出色表現首度獲得MVP。

黃自嘲表情似傻仔

黃劍文昨日在記者會獲大批粉絲支持，表示終於獲得MVP感開心，但看到節目播出，覺得自己的表情好傻仔，他說：「我一直估古淖文攞MVP，宣布當刻有點不敢相信，太激動流了眼淚，是得到認同的開心，我覺得這是鼓勵，決賽反而沒有想過名次，只想做好表演答謝大家支持。」他稱沒理會其他人講什麼，總之盡力做到最好。對於記者會獻唱時「甩嘴」，他解釋因聽不清楚音樂，加上忙於排舞睡眠不足，「其實一個月前感冒仍未清，連說話都走音，所以為迎接決賽要多點休息，瞓多啲」。

安雅希預告挑戰勁舞

譚輝智於記者會獻唱《歸來吧》，唱到眼濕濕，獲投票選為「現場觀眾至like好聲音」，他表示狀態未十足，「之前患感冒，仍有點痰，有服用中藥，已回復七八成，不怕會影響決賽表現，相信休息一兩日就OK」。問安雅希是否減肥減到無氣？她說：「其實之前病了，咳了兩星期，我諗減肥都有關係，令大家覺得我連把聲都瘦埋，現在要努力吸啲氣返嚟，不會減得咁勁。」她預告決賽挑戰勁舞。可有信心奪冠？她說：「𠵱家個個都好勁！」

劉威煌挑戰唱rap 8強止步

前晚播出《中年好聲音2 》準決賽，劉威煌與彭家麗合唱《煩》，他挑戰唱rap，可惜表現未如理想，最終僅獲82分，在累積排名榜包尾，8強止步。伍仲衡說：「有什麼理由在semifinal試新嘢，你嗰段rap係令我更加扣分，唔好喺比賽嘗試唔擅長嘅嘢！」昨日無綫公布收視，前晚《中年好聲音2》最高收視23.2點（151萬觀眾），成為上周收視冠軍。

相關字詞﹕譚輝智 劉威煌 黃劍文 中年好聲音2

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