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娛樂

古天樂沒興趣做YouTuber 陳家樂與舊愛余香凝同場無尷尬

古天樂無意當YouTuber 胡定欣主動出擊認識電影工作者
跟舊愛余香凝同場 陳家樂作狀摸衛詩雅「大肚」 嘆請陪月員好貴

【明報專訊】古天樂（古仔）、胡定欣、陳家樂、衛詩雅等前晚出席「香港電影工作者總會2024春茗晚宴」，今次是古仔上任會長一職首個春茗，稱擔任多個會長職銜又要兼顧工作，但一點也不覺累，認為能為業界不同崗位服務是他的光榮，亦希望公司繼泰國及馬來西亞，開拓更多東南亞地區業務，給予更多機會有熱誠的年輕幕後。前晚陳家樂跟舊愛余香凝同場，兩人已各有自己的家庭，家樂更開心分享做準爸爸的感受。

古仔早前到泰國為網台拍攝旅遊綜藝節目，表明可一不可再，「從來未拍過，覺得幾開心，可以出去行吓，感受YouTuber拍攝氣氛都幾好，但拍一次就夠了」。可有興趣開網台當YouTuber？他說：「無！暫時未有這個想法。」

胡定欣趁機認識電影人

胡定欣表示早前參演電影《臨時劫案》，感覺開心，希望在電影方面有多些機會及不同嘗試，所以趁出席春茗主動出擊，跟不同崗位的電影工作者認識。可介意被要求電影試鏡？她說：「不介意！如須要試鏡的角色，相信都好重要。」可會向古仔自薦？她說：「其實邵氏都有開拍電影，我諗首先要參與公司開拍的項目，當然任何一個項目，如需要到我，都好樂意去嘗試。」她表示現階段工作不分電視或電影，什麼都做，目前正為新劇《巾幗梟雄之懸崖》做配音等後期工作，預計年尾播出。

家樂呻陪月工資好貴

衛詩雅早前被薛家燕誤認是懷孕連詩雅，她與陳家樂出席春茗搞笑交戲，衛詩雅扮大肚婆，被陳家樂作狀摸肚拍照。衛詩雅表示仍不時被認錯是連詩雅，但也想被人混淆，覺得十分有趣，她說：「其實最衰都係陳家樂，搞到呢個世界好混亂。」她表示將到泰國旅行，又擔心會曬黑，故仍未挑選心水戰衣出席金像獎。陳家樂笑道：「一個『黑詩』，一個『白詩』，不會搞亂。」

陳家樂透露太太預產期是7月尾，該段時間很大機會在馬來西亞工作，都有點擔心，除了要媽媽幫手睇住，亦請了陪月幫手，不過就大呻陪月月薪達7萬元好貴。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕余香凝 衛詩雅 陳家樂 胡定欣 古天樂 香港電影工作者總會

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