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娛樂

讚曾志偉成熟穩重 有總經理威嚴 66歲恬妞盼3年內開紅館演唱會

出租家人｜恬妞獲香港觀眾愛戴 感動落淚 讚曾志偉有威嚴：行路有風

【明報專訊】曾志偉與恬妞相隔多年再合作，在電影《出租家人》飾演夫妻。恬妞感謝曾志偉多年來默默幫助，很開心藉着電影宣傳，早前上對方主持的《獎門人》節目玩遊戲，也當報恩，又取笑志偉以前像小朋友，現在70歲變成熟穩重，「以前志偉經常嘻嘻哈哈，不知說真說假，現在他的轉數依然很快，拍戲時能一秒入戲，戲外會眼定定望住人說話，很有分寸，有總經理威嚴，行路有風，我比較喜歡改變後的他」。

志偉有責任感 開工不敢瞓

曾志偉被爆在片場秒間入睡，睡醒後即能接上對白，他笑言因長期欠缺休息，在比較靜態的情况特別容易入睡，尤其跟幕後度劇本、睇試片，他說：「以前無責任感，現在不敢瞓了。」恬妞笑稱剛剛相反，性格返老頑童，愛玩玩具、公仔和睇卡通片，「 好事來的，記太多不好、不開心的事，會令人變老，我現在會笑着睡覺，笑着起牀，心態保持感恩」。

恬妞表示在首映禮上初次欣賞《出租家人》，被感動得喊不停，令坐在身旁的志偉大表驚訝，她解釋道：「我很久未睇過這麽溫馨的影片，全部演員做得太好了，我現在仍很回味。（周家怡表示像家人？）我立即起『雞皮』，大家合作時很有火花，cut機後仍攬住喊。」她稱現實中與女兒關係很好，女兒轉眼間已40歲，大家相處依舊融洽，經常擁着一起大笑。

街上被叫余姣超感動

束起孖辮、穿卡通衛衣的66歲恬妞否認刻意扮青春，「是基於念舊，想起無綫是自己事業起點，第一部拍攝的港劇《他來自江湖》中扮演『余姣』一角，令觀眾留下深刻印象，所以特意再次化身余姣造型，跟大家集體回憶」。她忽然感動落淚，「我很感動，因為我離開香港很久，香港觀眾仍然很喜歡我、記得我，在街上叫我余姣，又叫我多回港拍戲畀大家睇，我都想為香港拍多些戲，因世界有很多不開心事，想帶畀大家很多很多快樂」。

「星爺可能忘記我」

恬妞期待再拍喜劇，有提議再跟周星馳（星爺）合作，她說：「我都想跟他合作，但星爺可能忘記我了。」她表示入行多年仍當自己是新演員，不斷求進步，永不言休，但講廣東話對白對她是大挑戰，難忘拍攝電影《出租家人》一場醫院戲，要念一頁紙對白壓力很大，NG了幾十次，「有句對白講極都講不好，又影響演戲，結果我眼濕濕求導演，畀我試用國語對白，結果一take收貨」。出過7張唱片的恬妞，自爆仍有歌唱夢，心願在70歲前攻紅館開演唱會，她說：「以前主持綜藝節目《開心浪漫俏佳人》，每集都有獻唱一首歌，但開演唱會要唱足3小時，我現在首先要練好體能，希望3年內做到。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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