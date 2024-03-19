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娛樂

昨凌晨發文「再見世界」 魏念恩危坐深井海邊 送院治療

【明報專訊】現年26歲的魏念恩（Nathan）去年參加《全民造星V》晉身10強，因前女友Jessie墮樓身亡令形象跌入谷底，在決賽當晚退賽，但本月初再活躍起來，參與陳蕾演唱會演出，有揣測密謀復出，結果惹來網民負評，又被爆曾跟COLLAR成員許軼（Day）交往，再被翻舊帳及出言攻擊。不知是否難承受壓力，魏念恩昨日凌晨在社交網提到：「再見世界。」蕭姓前經理人擔心其安全報警，最終近凌晨4時，魏念恩被發現在深井危坐在海邊的欄杆上，被送往仁濟醫院治療。

娛樂組

魏念恩昨日凌晨在社交網以黑圖寫上：「好多感覺 釋放唔到 對唔住所有野（嘢）再見世界」，帖文令人擔心他有輕生念頭。據消息指，他的前經理人擔心其安全，即時到其油麻地住所，但沒找到他。蕭姓經理人於凌晨2時許在魏念恩住所報案，警員到場搜尋後未有發現。

沒任何受傷 稱有些頭暈

凌晨3時許，經理人發現魏念恩在深井海韻臺，警員到場找尋，至3時45分，在深井深慈街遊樂場近海旁位置，發現魏念恩危坐在海邊的欄杆上，他當時清醒，沒發現有任何受傷；魏念恩當時表示並無大礙，拒絕解釋在社交媒體上貼文的來由，又表示有些頭暈，因此由報案人陪同下送到仁濟醫院接受治療。

稱工作及輿論壓力感失落

其後經警方向魏念恩了解，他表示因工作壓力及公眾的輿論壓力下感到失落，因而產生負面的念頭，報案人稍後為涉事人安排心理輔導，案件沒有可疑。魏念恩至昨晚沒再更新社交網。記者向ViuTV求證，報案的蕭姓經理人是否公司員工？ViuTV沒有回覆。有「樂壇社工」之稱的陳蕾，將淡出公眾視線一段長時間的魏念恩帶上舞台演出，令後者再成焦點，陳蕾所屬唱片公司沒有就事件回應。

前女友墮樓亡 形象跌谷底

去年魏念恩參加《全民造星V》，因外形及童年跟母親的故事令人感動，成為參賽者中大熱門，順利晉身10強。不過，此時他的前女友Jessie突然墮樓身亡，後來Jessie家人公開女兒生前跟魏念恩的短訊對話截圖，指魏念恩參賽後提分手，要求女方的社交網清空兩人合照，他並向女方借錢。魏念恩被網民鬧爆成負評王，7月的決賽日，他在節目開場前宣布退選，神隱了大半年。

陳蕾邀上紅館演出 否認為魏洗白

陳蕾去年為《造星V》任導師而跟魏念恩結緣，拍攝《伸縮自如的愛》MV時，邀學員Kim（卓金樂）、符紀男、魏念恩及陳鎮亨參與，並承諾到紅館舉行演唱會時，會帶他們上舞台。今年3月初，陳蕾舉行紅館演唱會，邀來魏念恩為演唱會打鼓，有網民拍攝演唱會陳蕾介紹4名學員，提到魏念恩時，歡呼聲夾雜噓聲。有網民發現魏念恩已清空社交網，有揣測他準備「洗白」再投入娛樂圈；當時陳蕾也承受壓力，否認為對方洗白，只是實踐承諾，又稱他鼓起很大勇氣上台。同台演出的Kim事後表示，魏念恩沒有講是否想復出，只知道對方有返工做嘢。

傳與Day交往再惹是非

上周二（12日）傳出魏念恩跟Day搭上，再引起關注，有網民擔心Day被當提款機，又有表示對她失望。COLLAR經理人戴穎回應，指Day去年底經朋友介紹認識魏念恩，經過一段時間了解，並沒有發展情侶關係。不過有網民懷疑Day跟魏念恩是去年中認識，再惹是非，對魏念恩而言也是大打擊。

防止自殺求助熱線

「情緒通」支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

相關字詞﹕陳蕾 許軼（Day） 魏念恩（Nathan）

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