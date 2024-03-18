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娛樂

【開箱】《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》 107分鐘Bob Marley大事回顧

【明報專訊】自從雷米馬力（Rami Malek）憑《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》扮演Queen樂隊主音Freddie Mercury贏得奧斯卡影帝後，歌手傳記片便如雨後春筍，包括講述艾頓莊（Elton John）的《搖滾太空人》、《雲妮侯斯頓：與愛共舞》、有關皮禮士利（Elvis Presley）的《貓王》，近日《美麗有罪》導演森文迪斯（Sam Mendes）還說要開拍4部電影講述披頭四（The Beatles）的4名成員。上周四（14日）在港上映的《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》（Bob Marley: One Love），則以107分鐘片長，敘述了「雷鬼」（Reggae）音樂之父卜馬利（Bob Marley）的短暫一生。

「雷鬼」音樂影響遍及全球

牙買加是加勒比海島國，除了盛產飛人之外，另一代表人物可能就是「雷鬼」之父卜馬利。1945年出生於英殖時代牙買加的卜馬利，上世紀70年代，把結合R&B、爵士樂及牙買加傳統民謠Mento的「雷鬼」音樂帶到歐美，把獨有曲風與西方流行曲結合；他透過歌曲宣揚博愛與自由的信息，為對抗殖民主義與種族主義發聲，令「雷鬼」影響遍及全球，卜馬利亦因此成為流行文化的象徵人物。不過他因黑色素瘤的癌細胞擴散全身，於1981年與世長辭，終年36歲。

片中由《先見之明》京士利賓阿迪（Kingsley Ben-Adir）扮演卜馬利，並由拍過《王者世家》的雷拿度格連（Reinaldo Marcus Green）執導。《王》片以網球名將「大細威」維納絲威廉絲姊妹的父親為故事主角，講述他怎樣看到女兒的天分，在顛簸中把兩女兒推上職業網球員之路，並為韋史密夫（Will Smith）帶來奧斯卡影帝殊榮。

卜馬利短短21年音樂創作生涯，推出過164首歌曲，全球唱片銷量逾7500萬張；1976年在《牙買加微笑音樂會》舉行前兩日，卜馬利與妻子、助理及其樂隊經理，遭兇徒闖入住所槍擊，4人最終大難不死，卜馬利其後更負傷獻唱。1977年推出專輯《Exodus》，其後被《時代》雜誌選為20世紀最佳音樂專輯，盛讚每首歌均屬經典，同時具政治和文化意義，讓第三世界的聲音得以傳播全球。1978年舉行《一種愛音樂會》，促成當時牙買加對立的派系領袖Michael Manley和 Edward Seaga上台牽手，以示打破政治隔閡，表達了愛與團結的精神。1980年卜馬利成為首名在意甲球會AC米蘭主場聖西路球場舉行演唱會的歌手，招待10萬觀衆……卜馬利的一生短暫而豐富，上述重要事件，電影中不缺，然而太像流水帳，就像把一個人的大事紀濃縮在107分鐘的片長；就算出現槍擊事件，發現患癌，都看不出有任何角度。或許最有感染力的一場戲便是卜馬利跟太太Rita離開派對在街上吵架。Rita是和唱團The I-Three的成員之一，跟卜馬利無論在家庭和音樂事業方面均合作無間，關係也比一般夫妻複雜，但電影似乎無法突顯這一點，有點可惜。另一方面，片中多次重複卜馬利回憶小時候的畫面，離不開其軍人父親，還有草叢中的大火，這可是他一生最大夢魘，又跟其音樂有何關連？

同場加映：TS《The Eras Tour》

《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》原定上月在港上映，及後片商延期至本月14日開畫，剛巧美國樂壇天后Taylor Swift（TS）的巡迴演唱會《The Eras Tour》亦於本月15日在影視串流平台Disney+上架；上文提到卜馬利是首名在AC米蘭主場聖西路球場開騷的歌手，TS的歐洲巡唱意大利站7月舉行，亦會在聖西路球場演出兩場。

TS亞洲巡迴只選東京及新加坡兩站合共演出10場；後者付費搶獨家，惹鄰國不滿；不過，觀衆還是演出歸演出，懶理政治風波。TS的新加坡站便吸引台港兩地藝人捧場，余安安、楊祐寧、琦琦、劉嘉玲等紛紛在社交媒體打卡，至於演唱會是怎樣一回事，卻少人提及；或許Disney+把《The Eras Tour》上架，正好讓無緣入場的觀衆一探究竟，據報今次Disney+獨家收錄4首unplugged版本歌曲。

《The Eras Tour》片長3個半小時，沒有任何訪問及幕後花絮，完全是如置身現場的音樂會紀錄片。片段取材自去年TS美國巡迴於8月最後一站加州SoFi體育館，該場地最多可容納10萬觀衆，如果在「山頂」位，根本是全程看大銀幕，所不同大概是現場的歡呼聲和熱烈氣氛。《The Eras Tour》去年首映時，不少記者便指出如身在演唱會，因為觀衆都站起來隨銀幕上的TS歌唱及起舞，在家收看至少省卻此煩惱；而且攝影機多角度捕捉台上TS風采之外，也不忘對準台下觀衆反應。此片去年10月首映，由拍攝、剪接到上映不過兩個月時間，製作可說快狠準，成本不足2000萬美元，而且TS出場一幕拍出氣勢，全球收超過2.6億美元，又是其團隊另一成功行銷之作。

《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》

上映日期：3月14日

《Taylor Swift | The Eras Tour》

3月15日Disney+上架

相關字詞﹕開箱 雷拿度格連 京士利賓阿迪 美國樂壇天后Taylor Swift 音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢

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