CNBlue穿藍色內褲會港迷

鄭容和穿無袖上衣，大曬手臂肌，甫登場即用英文高呼「香港！好久不見」，並唱出《I'm a Loner》、《LOVE》、《Intuition》及《Hey You》炒熱現場氣氛，台下數千粉絲表現興奮。三子用廣東話自我介紹，稱「你哋開心嗎？我好開心」。三子表示雖然去年多次來港演出，但以CNBlue身分已是7年前，容和大讚香港場氣氛好，「我出道15年，開過很多演唱會，香港場每次反應都好好」。狂呼「我愛香港」，正信則用廣東話讚粉絲「世一」。容和為報答港迷，多次走落台，甚至跑到最後面的觀眾席，跟粉絲打招呼，相當貼心。

大會在開騷前發起當晚觀眾以藍色作dress code，CNBlue三子前晚即場「檢查」粉絲有否穿上藍色衫，著黑色衫褲的正信表示自己有穿藍色衫，容和聞言反問「內褲是藍色嗎？」粉絲聞言即起哄，正信坦言入面有藍色，但無法給大家看，又稱其頸鏈是藍色。

CNBlue表演中途，突然大玩猜包剪揼，落敗的正信在臉上貼假鬍鬚，為粉絲帶來驚喜。 演唱會期間，台上大屏幕一度失靈，三子在台上聊天拖延時間。敏赫指香港有好多美食，片段上載到其YouTube頻道。鄭容和則表示希望下次CNBlue可像林俊傑一樣，在香港舉行戶外演唱會。

演唱會尾聲，有男粉絲向鄭容和示愛，他回應說「我也愛你們」，並表示，「以前覺得開騷是理所當然的事，現在不覺得了，非常感謝大家，珍惜每次開騷的機會」。正信亦感性表示能在香港開騷感到幸福，「見面會也好，活動也好，但最好就是開演唱會」。敏赫則稱只要有粉絲在，他們隨時準備好再來香港。

SHINee亞博開騷

另一方面，韓國男團SHINee前晚也在亞洲國際博覽館舉行演唱會，跟CNBlue一樣，繼2017年後，相隔7年再度來港開騷，吸引過萬粉絲捧場。

記者：蘇珮欣