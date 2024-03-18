明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

CNBlue穿藍色內褲會港迷

【明報專訊】韓國樂隊CNBlue相隔7年前晚來港在亞洲國際博覽館舉行《2024 CNBlue Live CNBLUENTITY In Hong Kong》，主音鄭容和、低音結他手李正信及鼓手姜敏赫，全晚獻唱20多首新舊作品，唱近3小時兼兩度encore，成員多次走落台，跟香港粉絲近距離接觸。

鄭容和穿無袖上衣，大曬手臂肌，甫登場即用英文高呼「香港！好久不見」，並唱出《I'm a Loner》、《LOVE》、《Intuition》及《Hey You》炒熱現場氣氛，台下數千粉絲表現興奮。三子用廣東話自我介紹，稱「你哋開心嗎？我好開心」。三子表示雖然去年多次來港演出，但以CNBlue身分已是7年前，容和大讚香港場氣氛好，「我出道15年，開過很多演唱會，香港場每次反應都好好」。狂呼「我愛香港」，正信則用廣東話讚粉絲「世一」。容和為報答港迷，多次走落台，甚至跑到最後面的觀眾席，跟粉絲打招呼，相當貼心。

大會在開騷前發起當晚觀眾以藍色作dress code，CNBlue三子前晚即場「檢查」粉絲有否穿上藍色衫，著黑色衫褲的正信表示自己有穿藍色衫，容和聞言反問「內褲是藍色嗎？」粉絲聞言即起哄，正信坦言入面有藍色，但無法給大家看，又稱其頸鏈是藍色。

CNBlue表演中途，突然大玩猜包剪揼，落敗的正信在臉上貼假鬍鬚，為粉絲帶來驚喜。 演唱會期間，台上大屏幕一度失靈，三子在台上聊天拖延時間。敏赫指香港有好多美食，片段上載到其YouTube頻道。鄭容和則表示希望下次CNBlue可像林俊傑一樣，在香港舉行戶外演唱會。

演唱會尾聲，有男粉絲向鄭容和示愛，他回應說「我也愛你們」，並表示，「以前覺得開騷是理所當然的事，現在不覺得了，非常感謝大家，珍惜每次開騷的機會」。正信亦感性表示能在香港開騷感到幸福，「見面會也好，活動也好，但最好就是開演唱會」。敏赫則稱只要有粉絲在，他們隨時準備好再來香港。

SHINee亞博開騷

另一方面，韓國男團SHINee前晚也在亞洲國際博覽館舉行演唱會，跟CNBlue一樣，繼2017年後，相隔7年再度來港開騷，吸引過萬粉絲捧場。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕姜敏赫 鄭容和

上 / 下一篇新聞