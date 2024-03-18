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娛樂

【娛樂場】《一個好人》尋社區暖心力量 林子善山坡處理貓屍險仆倒

【明報專訊】視后江美儀與林子善主持無綫全新節目《一個好人》，「音樂情人」鄭子誠聲音導航。節目深入了解來自不同階層、背景的好人好事，體驗箇中可貴之處，同時帶出社會上一些被忽略的人和事。《一個好人》今晚首播，林子善分別拜訪義務幫流浪動物執屍的文哥和14歲便組織義工團的潘浠淳。

貨車司機為動物善後欠債

貨車司機文哥幫助往生動物尊嚴地走到「彩虹橋」已有五六年，當中除付出不少心力和時間，文哥更因火化動物費用欠下10多萬債務。林子善跟隨文哥為貓屍體善後，承認事前有點驚，跟文哥說：「如果有咩暈低，文哥你唔使理我。」

由於貓屍體處於陡峭的山坡，林子善行走時不慎絆到腳差點仆倒，幸好最終有驚無險完成工作，之後他再跟文哥將流浪狗屍體送往火化作最後道別。雖然文哥處理屍體時看似輕描淡寫，其實只是努力壓抑傷痛，直到撳掣火化後才流下男兒淚，同樣感性的林子善亦直認撳掣一刻，感覺可惜又感觸。

見14歲義工自愧不如

林子善之後會合14歲浠淳到深水埗「洗樓」，向劏房人士派發物資，雖然抽到一袋二袋，浠淳不單沒呻攰，更堅持逐家逐戶拍門送物資，林子善見狀不禁嗌慚愧，「一個14歲小朋友，有咁大勇氣同愛心，我這個uncle仲成日話自己充滿愛同正能量，佢嘅層次好高」。

籲多關注無家者

林子善在第二集拜訪義務幫助無家者的江浩文（文仔）和寄養家庭龔家。曾是無家者的文仔因自身經歷，所以特別有深刻感受，談到一直致力服務無家者，「我成日都話唔想放棄佢哋，如果我放棄咗這班無家者，就好似放棄咗當年嘅自己咁，我當佢哋係屋企人，幫得幾多得幾多」。與文仔相處後，林子善感觸說：「香港愈嚟愈多無家者，希望善心人幫助佢哋之餘，都要多啲關心佢哋，大家都出一分力，就可以積少成多。」

林子善探訪寄養家庭龔家，龔家由2011年開始接待第一個BB，去到2024年已照顧了合共32個小寶寶。龔家女主人龔黃螢敏（Linda）曾患一場大病，走過鬼門關後，Linda深悟活在當下的道理，「我都唔知自己仲有幾多日子，醫生冇講過我已經好番，唔會畀我停打標靶藥，如果咁樣，不如用自己能力去做開心嘅事」。

寄養BB打開快樂之門

此後Linda一家成了寄養家庭，收養過多名欠缺愛的小生命，生活從此變得不一樣，「當時接待第一個小朋友，正能量、愛心同歡笑係充斥成個屋企，係BB令到我哋龔家走出哀傷」。身為一女之父的林子善見狀亦相當感觸，眼濕濕說：「自從我個女出世之後，佢將我嘅眼光爆開咗，佢哋唔係一個貨物，係一個生命，點可以生咗佢出嚟，咁唔負責就揼低佢，喺我字典係唔容許。」

《一個好人》 翡翠台播映

3月18日起逢周一至三晚10時30分

相關字詞﹕林子善 江美儀 一個好人 娛樂場

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