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娛樂

羅子溢恨憑《婚後事》封視帝 陳自瑤濕身成熱話 自己都嚇親

婚後事｜陳自瑤遭自己濕身戲嚇親 羅子溢讚係最佳拍檔

【明報專訊】羅子溢、陳自瑤、王敏奕、賴慰玲、黎諾懿與羅天宇等昨日到觀塘宣傳無綫劇《婚後事》結局周，眾人大感不捨。羅子溢與陳自瑤相隔14年再結戲緣，他總結多年來跟不同女拍檔合作，原來最合拍熒幕情侶是陳自瑤。至於被網民推舉問鼎視帝，羅子溢承認恨攞獎，但勁敵眾多，抱隨緣心態。陳自瑤被問劇中泳池濕身戲，因身材成熱話，她笑稱播出時看到也嚇了一跳，自言不會像角色放縱自己，會以投入工作釋放壓力。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

《婚後事》踏入結局周，陳自瑤表示仍記得第一集播出時的緊張心情，羅子溢稱兩人自14年前合作《缺宅男女》後，多年來尋尋覓覓熒幕情侶，估不到最合拍是陳自瑤。二人透露結局周講述6年後的生活，羅子溢因患病要化老妝，陳自瑤笑道：「變成老夫少妻，因為講到他身體機能差了，會有白頭髮，我就不用化老妝，只是衣着方面成熟少少。」

開心終有機會突破

羅子溢劇中面對父親離世的一場戲，網民推舉可問鼎視帝。他稱《婚後事》在年頭播，之後仍有很多劇集和出色的男演員，「已經得到我想得到的，終於有機會突破，是想要獎項，但隨緣，始終到年尾出現的對手太強，如陳豪、黎耀祥的新劇會陸續播出」。

羅子溢笑稱有網民將太太楊茜堯在《宮心計》演奸角的場口，與《婚後事》內他與陳自瑤、王敏奕的親熱戲剪接成短片，十分搞笑。可有和太太分享？羅子溢笑道：「我不敢讓她看，要找一個適當時機先，要氣氛好等大家開開心心才讓她看。」

取笑羅子溢胸肌更大

陳自瑤劇中泳池濕身戲突顯身材成熱話，羅子溢大讚拍檔不愧是豐胸代言人。陳自瑤說：「不相伯仲，你個胸仲大過我啦！」她稱拍完泳池戲沒有看過，播出時有少少愕然，「大家看到我未濕水前都是正正常常，我也不知為何濕水後變成這樣，睇到個鏡頭都『嘩』一聲，自己都嚇親」。

問她有否想過如劇中角色，疲累到曾想放下人妻和母親身分包袱放縱自己？陳自瑤說：「我都覺得這句說話幾感觸，身為女性兼顧很多，會感辛苦，亦很有共鳴，但我不會放縱，用投入工作這方法去釋放。」

王敏奕自爆被嫌又肥又大隻

穿平底鞋亮相的賴慰玲強調不是有孕，是造型師建議她這樣穿。她透露結局周所演的角色會弱勢回歸，第三次離開黎諾懿，並與劇中胞妹王敏奕修補姊妹關係。

王敏奕所演角色被封「最靚小三」，她說：「其實拍到我醜了，當時監製林肯一直嫌棄我比較肥和大隻，監製愈要我減肥，壓力愈大，愈去食嘢，不過出來效果都幾好，證明我以後唔使節食，每次拍此監製的劇都會肥少少，但出來的效果又OK，相信他都要接受我肥少少。」她透露十分期待《新聞女王2》開拍，有聽過故事大綱，「將會有好發揮，大家密切期待，我都是跟Man姐（佘詩曼），今次監製會以新角度講媒體，很貼近大家的生活」。

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