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娛樂

唱林家謙作品冧港迷 盧廣仲呻廣東歌好難唱

【明報專訊】盧廣仲相隔13年再登紅館，前晚舉行一場《盧廣仲勵志的演唱會香港站》。他戴太陽眼鏡彈結他獻唱前，先以廣東話問觀眾：「你哋好唔好呀？跟住我一齊唱。」以歌曲《OH YEAH》及《勵志論》為個唱揭序幕，之後跟觀眾打招呼：「Hello ！香港的朋友，好久不見，我要看清一點大家。」隨即換上普通眼鏡冧觀眾道：「我看到大家完美的臉龐了。」

唱畢《愛情怎麼了嗎？》後，盧廣仲表示晚餐吃了一個「火湯」，令人一頭霧水，觀眾更正說「老火湯」，他即點頭尷尬傻笑。隨後拿出私家頌缽讓觀眾感受震動頻率，他忍不住笑說：「大家有沒有感覺？身體有沒有一個部分在重生？」之後手持大聲公獻唱《冒煙的燈泡》，有求必應與觀眾自拍。

宅男因歌迷出門表演

盧廣仲以廣東話唱林家謙歌曲《doodoodoo》，觀眾大讚他好靚仔，他以廣東話回應：「多謝晒呀。」Encore環節唱出《我愛你》後向觀眾說：「我本身是很宅，你們是我出門的原因……今次是我第二次來紅館開演唱會，出道至今16周年，有聽我歌的歌迷，了解在是非對錯之外，希望未來用我的音樂、新歌，讓大家感到有新鮮空氣等着你。我上一次來港開演唱會是2018年，開這場演唱會不易，很開心見到大家仍健康的在現場。」

提林家謙別忘作歌之約

盧廣仲騷後受訪，表示多年沒來紅館開騷，有點忘記在紅館舞台表演的感覺，大讚香港觀眾反應十分好，特別有能量，每次在港演出都感到很累，笑言要練得更健碩。為何今次不脫衣服演出？他說：「因我的歌曲不適合，今年會製作新碟，可以把脫衣服這概念放在新碟中。」

提到他選唱林家謙《doodoodoo》只唱了一小段？盧廣仲稱短版都練習很久，大呻廣東歌真的很難唱，但不排除創作一首廣東歌給自己唱，「上次和林家謙說為對方作一首歌，我也怕他忘記了，提一提他」。提到他自稱宅男，盧廣仲表示試過最長一個月沒有出家門，發覺這樣不行，「我是歌手，要走出門表演給大家看，當了歌手16年，歌迷就是我出門動力」。

記者：林祖傑

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