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娛樂

【開箱】《史密斯任務》 電影變劇集成風 主角魅力不及原著

【明報專訊】劇集《情約一天》（One Day）和《瘋狂紳士幫》（The Gentlemen）今年先後於影視串流平台Netflix上架，不約而同改編自同名電影；兩部原著既不叫座亦談不上叫好，正反映業界對劇本需求殷切，不免要從舊作取靈感。上月初在另一平台Prime Video首播的《史密斯任務》（Mr. & Mrs. Smith），亦改編自電影《史密夫決戰史密妻》，8集內容刻畫夫妻關係和特務身分的矛盾更加細膩，而且劇本改動上也見新意；可是主角《韓索羅：星球大戰外傳》當奴高化（Donald Glover）和《酒中見真情》瑪雅艾斯堅（Maya Erskine）的魅力，遠不如原著《盜海豪情》畢彼特（Brad Pitt）和《盜墓者羅拉》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），而電影版成功跟後兩者有莫大關係。

夫妻關係掩飾特務身分

電影版的John（畢彼特飾）和Jane（安祖蓮娜祖莉飾）由邂逅到拍拖到結婚，根本不知對方的特務身分，直到婚後某次行動，兩人才發現彼此並非普通人。《史密斯任務》「二創」有趣之處，是安排John（當奴高化飾）和Jane（瑪雅艾斯堅）按照組織發放職務，兩人同居一室，以夫婦關係掩飾特務工作。首集一開始便講述名為John和Jane的夫婦居住在偏遠地方，遭突擊身亡，過程中兩人曾嘗試反擊但不果，從兩人的軍械裝備和身手，可見並非普通人。

John和Jane每個任務經由短訊發布，從不知道上司身分。兩人首個任務是要跟蹤特定人物，再換走對方身上的包裹，過程中John和Jane開始互相試探，又談及彼此舊情，加深了解，拉近了距離；不過兩人始終保持同事關係，分房而睡。直到第2個任務失敗，情緒起伏加上工作帶來的共鳴，兩人終於實踐真正的夫妻關係。

劇中同時安排不同角色讓兩人審視夫妻與同事關係；像第3集兩人奉命到意大利的滑雪度假村監視及匯報一對夫婦Gavol和Parker的情况，發現兩人婚姻出現問題，其間Gavol遭綁架，John險殉職，幸最後Jane救了他，兩人的感情向前邁進一大步。但兩人工作期間曾爭執，因Jane發現John跟母親聯絡，認為他嚴重違反組織守則。另一方面，John和Jane的名字只是身分代號，兩人休假期間偶然發現組織裏另一對John和Jane，並邀請他們到家中作客，結果遭對方「揾笨」，執行了極危險及艱辛的任務。其實每一集兩人都透過不同任務，更加肯定彼此感情，之後從高峰回落，變成要找婚姻輔導；就像一般人從剛認識到熱戀，再因各種原因，發現婚姻出了問題。

《史密斯任務》邀請不少明星客串，包括《陽光小小姐》保羅丹奴（Paul Dano）、《才子夢驚魂》尊圖多路（John Turturro）、《黯衣天使》莎拉保羅森（Sarah Paulson）及《真愛如血》阿歷山大沙士格（Alexander Skarsgard）等；劇情鋪排亦不差，爛番茄網站的110篇專業評論文章便總結得分90%，但觀衆觀感有落差，得分僅66%。個人認為當奴高化和瑪雅艾斯堅欠火花是一大敗筆，尤其後者，曾拍過喜劇《PEN15》頗受好評，但無論外形和個性並不鮮明。據悉此劇當奴高化最早是跟《奪寶奇兵之命運輪盤》女星菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）共同創作及主演，後來因理念不同，菲比退出，差不多開鏡前才由瑪雅頂上。如果按照原定計劃由菲比主演，相信效果會更加好。

電影原著票房大賣

當年原著電影《史密夫決戰史密妻》，由《巴利薛爾：飛常任務》德格里文（Doug Liman）執導，外貌仍在巔峰的畢彼特和安祖蓮娜祖莉扮演夫妻，郎才女貌，加上上映前兩人傳出緋聞，更添話題；尤其當時畢彼特還未正式離婚，安祖蓮娜有第三者之嫌，兩人像霧又像花的戀情，觀衆卻完全受落，可說是異數，結果全球收超過4.8億美元（約31.2億港元），堪稱明星魅力決定了電影賣座成敗的最佳例子，特別是當時爛番茄綜合影評只給予該片60%僅僅及格分數。當然，兩人由拍拖、生兒育女、結婚到離婚，已是後話。事實上，該片影響了不少創作，綾瀨遙和西島秀俊主演的日劇《太太，請小心輕放》，以及張赫和張娜拉擔正的韓劇《特務家族》，均取材或靈感來自《史密夫決戰史密妻》，可見一斑。

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