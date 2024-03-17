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娛樂

強調年初始交往 向男友「前度」惠利道歉 韓韶禧認愛柳俊烈

【明報專訊】《畫盲神探》柳俊烈與《京城怪物》韓韶禧近日被目擊在夏威夷旅行，傳出緋聞，雙方所屬事務所前日均以藝人私隱為由，沒有確認戀情真偽。不過，去年與柳俊烈分手的前度女友兼《回答吧！1988》惠利，取消關注男方社交媒體Instagram（Ig），又上載照片並留言「有趣啊」，惹起揣測柳俊烈疑與惠利分手後不久，即火速搭上韓韶禧，令後者有「第三者」之嫌。韓韶禧前晚（15日）在社交媒體上傳Ig Story，強調自己不做「第三者」，還說「我也覺得很有趣」，疑反擊惠利的「有趣啊」留言。

韓韶禧冷靜半日後，昨早在網上發長文，承認與柳俊烈拍拖，強調雙方今年初才開始交往；又謂據她所知，柳俊烈與惠利早於去年初已分手，但同年11月有關報道才曝光。韓韶禧並為失控及不成熟的言論，向惠利道歉。

韓韶禧在文中提到，「我不願意看到各種有關我『換乘戀愛』的謠言和報道，所以暫時失去理智，但似乎犯了錯」。韓韶禧所指的「換乘戀愛」，其實是韓國影視串流平台TVing的戀愛真人騷，至今推出3季，香港觀眾可在「黃Viu」收看。《換乘戀愛》把已分手的男女聚集一起，測試他們會否舊情復熾，還是另找新對象；但韓國網民近年把「無縫接軌」或「火速換畫」亦統稱為「換乘戀愛」。

另一方面，柳俊烈昨日透過事務所發聲明，稱與惠利分手後才認識韓韶禧，且在今年初開始交往；不公開戀情是希望尊重雙方私生活，不料出現許多誤會及揣測，以及惡意留言。他表示今後會對不實報道及惡意留言，保留法律追究權利。

韓韶禧與柳俊烈認愛後，有網民同情前者，嘲諷柳俊烈不值得兩名「女神」爭風吃醋；也有網民指惠利的「有趣啊」帖文才是始作俑者，紛紛要求她道歉。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕惠利 柳俊烈 韓韶禧

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