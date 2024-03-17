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娛樂

凌晨起火 近百消防員撲救逾兩小時 《自殺特攻》卡拉5460萬豪宅焚毁

【明報專訊】模特兒出身的31歲卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne），近年進軍演藝界，演出過《自殺特攻：超能暴隊》等影視作品；原籍英國的她，其位於洛杉磯影視城的700萬美元（約5460萬港元）豪宅，周五凌晨發生大火，近百消防員撲救兩小時後於清晨6時撲熄，事件中兩人受輕傷，起因仍在調查。事發時身在倫敦的卡拉，其後在社交平台發帖表示「心碎」，得悉家中兩頭愛貓無恙後，放下心頭大石，留言感激消防員及所有伸出援手者。

卡拉迪樂芬妮位於洛杉磯影視城的獨立屋，屬英式建築，建於1941年，原由加州連鎖超市Vons的創辦人持有；卡拉2019年以700萬美元購入。2021年接受室內設計雜誌《Architectural Digest 》（AD）訪問，她更帶記者入屋參觀，介紹各樣佈置及設施，片段仍可在《AD》的YouTube頻道瀏覽。據悉卡拉的豪宅有4間睡房、6個洗手間，並有室外泳池。從片段所見，單是衣帽間已像小型時裝店，還未計算只放帽和鞋子的空間；另外她又帶記者參觀音樂房、小型電影院，還有遊戲室、波波池，泳池旁又設有酒吧。卡拉表示到夏天就會在戶外燒烤，整個房子就像巨形的party room。

兩人受傷 愛貓獲救

據美媒報道，事發於當地時間周五（15日）凌晨近4時，消防接報到場後已見大火冲天，有街坊受訪時稱聽到爆破聲響；由於附近大樹密佈橫跨整個社區，不少鄰居擔心若植物起火會迅速蔓延。有關當局出動94名消防員到場，灑水超過兩小時，清晨6時13分才撲熄火勢，但卡拉的豪宅已燒通頂，天花塌下，現場頹垣敗瓦。消防部門其後接受傳媒訪問，疑後方房間最先起火，但原因仍在調查。事件中一名消防員受輕傷送院，另一傷者原先在屋內疑是管家，吸入濃煙不適。據報消防員到場後確認屋內所有人撤離，包括卡拉迪樂芬妮的兩頭愛貓。

事發時卡拉迪樂芬妮身在老家英國倫敦，首次演出舞台劇《歌廳》，扮演電影版中麗莎明妮莉（Liza Minnelli）的角色Sally Bowles。卡拉在社交網的限時動態上載兩貓的照片，留言稱，「今日我的心碎了。真的不敢置信，生命可瞬間改變，所以必須珍惜所有」；並稱衷心多謝所有消防員及提供協助者。其後她再更新社交網，貼出愛貓的另一張照片報平安，「牠們仍在生，多謝消防員」。雖然沒生命損失，但房子要整修，相信要花不少時間及財力。

卡拉迪樂芬妮模特兒出身，2012年首次拍戲，客串《魔盜王》姬拉麗莉（Keira Knightley）主演的電影《貴族孽緣: 安娜‧卡列尼娜》，之後又拍過《自殺特攻：超能暴隊》、《星際特工：千星之城》，以及劇集《破案三人行2》、《美國怪談》等。她跟樂壇天后Taylor Swift十分老友，曾演出其MV《Bad Blood》及在她的紀錄片《Miss Americana》中亮相。

相關字詞﹕卡拉迪樂芬妮 自殺特攻

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