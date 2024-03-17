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娛樂

【娛樂場】蘇永康爆辛酸史 30年前獨自走台派歌

【明報專訊】蘇永康接受陳少寶主持的香港電台節目《唱好音樂故事》專訪，道出30多年音樂事業的發展，並首次透露自己包辦歌曲宣傳的難忘經歷。

自小受爸爸音樂薰陶

蘇永康笑言要感謝陳少寶，因為近年經常收聽對方的電台節目，內容猶如香港樂壇的口述歷史，陪伴他度過幾年疫情的時光。兩人曾經共事同一間唱片公司，因隸屬不同部門，往往在音樂路上擦身而過，僅有的合作是2002年陳少寶推薦他與荷蘭爵士樂歌手Laura Fygi合唱唯一一首英文歌。蘇永康鍾情爵士樂，跟爵士樂的緣分源自擔任色士風樂手的爸爸，自小受他的音樂薰陶，養成了獨特理念與創作風格，在製作唱片時，他喜愛加入充滿個人風格的作品，多於唱商業味濃的歌曲，希望帶給聽眾另類的音樂選擇。

不能讓心血寂寂無聞

訪問中，蘇永康首度透露多年來從未提及的辛酸經歷，獨自「走台派歌」，即是到電台向DJ介紹新歌，他說：「1994年我推出唱片《沒有季節的火花》，可惜缺乏公司的宣傳支援，我放很多心機做音樂，不能看着自己的心血寂寂無聞，沒有人幫助，我唯有自己『行台』。當時廣播道的電台飯堂，對我來說尤為重要，就算不是做節目訪問，我也經常到那裏『打躉』，跟DJ們聊天及介紹新碟。（不覺卑躬屈膝？）為了推廣自己的音樂，必須這樣做。」

經歷「自己歌曲自己sell」的蘇永康最終得到回報，「唱片中有一首改編歌《讓我暖一些》，除我翻唱外，也有吳奇隆的版本，當年我不但辛苦『行台』，還要面對勁敵的競爭，就像『大衛打巨人歌利亞』一樣。幸我的歌曲在香港電台流行榜中佔據較高位置，證明自己做到嘢！」他稱此事引起唱片公司高層黄柏高注意，成就日後的音樂事業。

攻台灣市場打下堅實基礎

1990年代，蘇永康順應潮流發展台灣音樂市場，回想當年唱片公司總經理問及喜愛的歌曲類型時，他坦言喜歡黃韻玲、黃大煒等歌手，但對方力勸他千萬別製作那類音樂，更指出他在港的音樂路難行，主因是跟群眾距離太遠，所以希望他在台灣發展K歌一類較商業化的音樂，拉近與聽眾的距離，「我感謝他的坦白，以及對我音樂事業的設想，為我安排當時得令的製作人，助我建構隨後幾年在華語歌曲市場的康莊大道。當年打下的堅實基礎，讓我受惠至今」。

用歌曲說故事感動人心

談到近年大眾關注的歌唱比賽，蘇永康分享他的見解道：「AI年代的來臨，令我們可以透過電腦調校出美妙的歌聲，但AI不會教曉大家如何用歌曲說故事。我認為大家應多花心思留意歌詞，研究如何說故事。歌唱參賽者愈唱愈動聽，正正是因為所說的故事能夠感動人心，而非單靠歌唱技巧。」

《唱好音樂故事》蘇永康訪問

香港電台第一台

3月17日及3月24日下午4時播出

相關字詞﹕陳少寶 蘇永康 唱好音樂故事

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