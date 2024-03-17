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娛樂

黃貫中何超儀義賣CD 延續大飛善心

【明報專訊】樂隊LMF成員陳匡榮（大飛）去年病逝，生前願望是拯救被遺棄動物。為延續大飛善心，好友黃貫中、鄧建明、鄭中基、何超儀及LMF成員合唱歌曲《一夥》，並印製成3000張單曲CD義賣，收益不扣除成本，全數撥捐本地3個動物慈善組織。

為大飛籌辦慈善騷

眾人昨日到深水埗的小店舉行義賣活動，吸引不少粉絲支持，受惠慈善機構也帶同狗隻撐場。賣碟反應好，黃貫中未預計籌款數字，希望愈多愈好，達成大飛遺願。鄧建明稱有朋友大手筆認購半箱CD，有信心3000張能售罄，有需要會提議加印。何超儀滿意說：「一箱箱買才是買碟的態度。我都打算買一箱，用來送給朋友。」談到大飛生前有心願籌辦慈善騷，黃貫中表示構思中，希望能一呼百應。何超儀不介意親自致電聯絡好友幫手，但笑言不敢當主辦單位，只是「煮飯」單位。黃貫中忙內地巡唱，想幫大飛搞好慈善騷，稍後才考慮會否在港開音樂會。

鄧建明表示每次聽《一夥》也有感觸，負責作曲及填詞的黃貫中慨嘆道：「人生中識到好多朋友，與大飛從小認識，聽此歌很感觸，每次要吸啖氣才可繼續聽。」何超儀感謝大家用心錄製，她負責唱最尾幾句，自爆錄音時忽然似上身，一唱就很快錄好。她日前飛往洛杉磯，主要見荷李活導演「𢱑撈」，令她大開眼界，認為一年拍一部電影就夠，其他時間專注搞音樂。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕何超儀 鄧建明 黃貫中 LMF成員陳匡榮（大飛）

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