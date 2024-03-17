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娛樂

不滿網民指白髮成龍老 洪金寶：健康就OK

【明報專訊】古天樂、洪金寶、高麗虹、曾志偉、蔡卓妍、鄧麗欣、魏浚笙（Jeffrey）、林峯、王丹妮、葉子楣、許靖韻、周勵淇、張繼聰、關智斌、馮德倫、林家棟及梁雍婷等前晚出席香港電影導演會周年晚宴暨頒獎禮，星光熠熠，場內筵開33席。

戥新晉導演無戲開不值

洪金寶持拐杖由太太高麗虹陪同到場，他消瘦不少但精神甚佳。問是否減肥？洪金寶笑稱被太太虐待至瘦，「她不准我食太多，可以食肥膩食物，但戒殿粉質，之前仲瘦」。談到腳患情况，他表示腳仍然痛，不知應否做運動，「我想做運動，但內心又不忿氣，因為9歲開始練武，到現在70幾歲還要做運動？有無搞錯！我現在只是上唇和下唇做運動，就係食嘢」。

洪金寶透露最近看了《白日之下》與《毒舌大狀》，知道有很多新晉導演，但沒辦法繼續開戲，戥他們不值，「現在電影市道好惡劣，好似《白日之下》口碑好，想拍第2部都難搵投資者，動作片沒打星接班，都是這原因」。對於成龍近日出席活動一頭白髮、白鬚，被網民說「成龍老了」，洪金寶語帶不悅說：「有邊個唔會老，老得來健康就OK，點解講到咁差，講嘅人唔會老嘅。現在社會嘅人講嘢唔負責任，有啲為咗利益乜都講、乜都做。」

Jeffrey稱講事實 保持正能量

Jeffrey日前被翻出2017年的宣傳片，被指外貌及打扮跟現在靚仔樣有落差，有網民認為是裝扮及髮型出事。之後他在社交網貼當年肥仔相及皮膚敏感相對比，撰文指由細到大屬癡肥基因的人，要忍口及做運動才能維持體型。

Jeffrey表示不太理評論，但見大家愈講愈起勁，便將事實講出來，一直保持正能量。許靖韻穿黑色透視裝首次出席導演會晚宴，希望趁機認識導演們，就算不找她拍戲，也希望找她寫歌和唱電影主題曲。

相關字詞﹕魏浚笙(Jeffrey) 高麗虹 洪金寶 古天樂

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