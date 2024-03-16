【娛樂場】香港電影資料館打造武影江湖 頭炮《新蜀山劍俠》

精選23部武藝電影

香港電影資料館將於3月27日至6月22日期間舉行「武影江湖——香港電影武林盛會」放映節目，精心挑選了23部具代表的武藝電影，於香港文化中心大劇院和香港電影資料館電影院放映，展示香港電影人如何以中國文化和武術為基礎，結合美學、鏡頭設計、特技效果及天馬行空的想像力，以有限資源拍攝出一部又一部各具特色的武藝電影，令全世界電影人和影迷讚嘆。

4K數碼修復 重現震懾人心影像

「武影江湖——香港電影武林盛會」是香港流行文化節2024節目之一，今年主題是「也文也武」，節目於3月27日晚上8時在香港文化中心大劇院揭開序幕，開幕電影為1983年首度公映、最近經電影資料館籌劃4K數碼修復的《新蜀山劍俠》，這部電影改編自武俠小說《蜀山劍俠傳》，片中演員包括洪金寶、元彪、鄭少秋、林青霞、劉松仁、翁倩玉、孟海、徐少強及李賽鳳等，導演徐克當時特別越洋禮聘《星球大戰》（1977）的荷李活專家負責特技部分，並同步採用土炮模型特技和光學特技，建構出結合中國神話、武俠和歷史的東方玄幻世界，當中精彩情節和武術畫面一浪接一浪，令觀眾目不暇給，此片在1984年《第3屆香港電影金像獎》中奪「十大華語片」獎項，也於2005年獲香港電影金像獎協會挑選為「最佳華語片一百部」之一。《新蜀山劍俠》面世41年，坊間流傳的聲影難免滿載歲月的痕迹，經過4K數碼修復後，電影中氣勢磅礴、色彩瑰麗的畫面將重現銀幕，令新一代觀眾也能感受這部經典電影當年震懾人心的光影力量。

閉幕電影王家衛《一代宗師》

壓軸放映的閉幕電影是2013年公映的《一代宗師》，此片是王家衛執導的經典文戲武拍作品，獲第33屆香港電影金像獎最佳電影和最佳導演等共12項殊榮。除開幕及閉幕電影，「武影江湖」放映節目共分六個部分，第一部分「俠客江湖」精選5部環繞對武俠世界豐富想像的古裝武俠片；第二部分「陽剛武藝」選映4部拳腳功夫片；第三部分「以柔制剛」選映兩部分別由兩名著名武打女星主演的名作；第四部分「娛樂變陣」集合4部跨類型動作片；第五部分「傳奇再現」選映4部聚焦武術宗師傳奇人生的作品；第六部分為「星光背後」，向默默耕耘的武術指導及武師致敬的故事。

部分場次設映後談

武術片影迷萬勿錯過這次由電影資料館精選的23部武術名作，而且多個放映場次設有映後談，邀請業內人士或曾參與這些電影的台前幕後人員，以及影評人，為大家解構當年如何締造出一部又一部的香港電影經典。