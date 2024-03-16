明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

黎諾懿讚王敏奕樣靚又好戲 劇透賴慰玲帶重要東西回歸

【明報專訊】王敏奕、黎諾懿及羅天宇昨日接受薛家燕主持的新城電台節目《開心大派對》訪問。話題劇《婚後事》進入結局周，主要描述一眾主角在6年後發生的事，黎諾懿劇透已出走的賴慰玲會帶好重要的東西回歸，他的事業有很大改變；王敏奕與羅天宇成為一對組織家庭。

王敏奕表示老公曾國祥不在港，未有收看《婚後事》，但有留意劇集獲很多正評，戥她開心。不少觀眾和網民封她為「最靚小三」，黎諾懿大表認同，兼大讚樣靚又好戲，「見王敏奕與羅子溢那場分手戲，感受到她的痛。第二次跟她合作，覺得她演技比上次更好更成熟」。有說王敏奕是繼李佳芯後，被評為「最不惹人討厭及最靚小三」，黎諾懿說王敏奕素顏依然靚，令她面紅尷尬，她說最重要觀眾看得投入及有感覺，大家追劇開心，演員也開心。

羅天宇沙灘「裸跑」博觀眾笑

劇中王敏奕與羅天宇這一對被讚有喜感和生活感，前晚播出一集，羅天宇身披廁紙在沙灘「裸跑」，重要部位被猴頭emoji遮着。他笑稱這一幕為博觀眾一笑，令沉重劇情帶來輕鬆氣氛。黎諾懿認為不應該遮住，提議若收視好，羅天宇要重演，再真跑一次。日前亞視前主播曾子晴炮轟無綫，投訴自己的相片在劇中出現，變成羅天宇角色的網上「約炮對象」。羅天宇解釋是一場誤會，公司已發聲明指有做好一定程序，他沒有受此事影響。

《婚後事》在內地豆瓣評分稍高於王家衛執導的《繁花》，王敏奕稱平常心面對，最緊要觀眾看得開心。黎諾懿認為《婚後事》難拍續集，但透露有意拍成綜藝節目，探討感情和婚姻問題。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕婚後事 開心大派對 羅天宇 黎諾懿 王敏奕

上 / 下一篇新聞