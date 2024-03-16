黎諾懿讚王敏奕樣靚又好戲 劇透賴慰玲帶重要東西回歸

王敏奕表示老公曾國祥不在港，未有收看《婚後事》，但有留意劇集獲很多正評，戥她開心。不少觀眾和網民封她為「最靚小三」，黎諾懿大表認同，兼大讚樣靚又好戲，「見王敏奕與羅子溢那場分手戲，感受到她的痛。第二次跟她合作，覺得她演技比上次更好更成熟」。有說王敏奕是繼李佳芯後，被評為「最不惹人討厭及最靚小三」，黎諾懿說王敏奕素顏依然靚，令她面紅尷尬，她說最重要觀眾看得投入及有感覺，大家追劇開心，演員也開心。

羅天宇沙灘「裸跑」博觀眾笑

劇中王敏奕與羅天宇這一對被讚有喜感和生活感，前晚播出一集，羅天宇身披廁紙在沙灘「裸跑」，重要部位被猴頭emoji遮着。他笑稱這一幕為博觀眾一笑，令沉重劇情帶來輕鬆氣氛。黎諾懿認為不應該遮住，提議若收視好，羅天宇要重演，再真跑一次。日前亞視前主播曾子晴炮轟無綫，投訴自己的相片在劇中出現，變成羅天宇角色的網上「約炮對象」。羅天宇解釋是一場誤會，公司已發聲明指有做好一定程序，他沒有受此事影響。

《婚後事》在內地豆瓣評分稍高於王家衛執導的《繁花》，王敏奕稱平常心面對，最緊要觀眾看得開心。黎諾懿認為《婚後事》難拍續集，但透露有意拍成綜藝節目，探討感情和婚姻問題。

記者：林蘊兒