《婚後事》貼地非童話 編審黃秉怡：愛與慾不可或缺

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

編審黃秉怡是《婚後事》監製林肯的太太，今次夫妻檔合作。提及《婚後事》最初構思，黃秉怡說：「當時韓劇《夫妻的世界》大熱，公司想開一個關於婚姻與離婚的劇。我作為一個媽媽，唔太認同一個失婚媽媽，不顧小朋友感受而不停報復。我哋亦好清楚，在有限預算下，寫實與貼地，效果會更好；在資料蒐集時，知道很多離婚故事，是男女各執一詞，覺得對方是加害者。《婚後事》就由此角度出發。」

不同角度視點講愛情故事

黃秉怡續道：「在『愛』這個課題裏，兩個人之間的定義、接受、表達及記憶也會有距離落差，亦導致很多人覺得自己愛錯、受傷，或令人受傷害原因，所以選擇用不同敘述視點去講這個故事。其實玩敘述視點，在文學小說絕對不是新鮮事，亦有劇集『玩』過。不過，我哋相信自己做出嚟嘅內容、風格是不同的，最終就係6個主角（羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕）加小朋友悅悅，以不同角度與視點，去講一個愛情故事。」

陳自瑤有女人味有艷光

女主角陳自瑤（Yoyo）演失婚張明芯受注目，聯想到她的離婚傳聞，似度身訂做，被形容為本色演出。黃秉怡指這是美麗誤會，她度完首15集的分集大綱，才決定女主角人選，而且Yoyo不是唯一，她說：「有幾個人選，受檔期、意向及不同因素影響，決定用Yoyo是我記起她在《寶寶大過天》豁出去的演出，她獲女配角獎當晚好有艷光。我哋就係想要一個有女人味又有艷光嘅中女去演張明芯。至於男主角潘善仁角色，由始至終都係諗住搵羅子溢，我同演員講呢個故仔，羅子溢係第一個。其實6個主角都係心目中最理想人選，多謝佢哋傾盡全力豁出去演。」

只寫痛苦絕望不會有人睇

《婚後事》前期的資料蒐集讓故事更實在，隊團上網看離婚個案，亦跟離婚律師攞料。黃秉怡稱角色跟情節設定，並非來自真實案例，只是抽取最想帶出的要點，例如一段婚姻破裂，兩個人的價值觀跟人生追求有很大影響，或離婚故事中，小朋友是最受傷害的一方，幾乎無一倖免，都是取其深意。至於為何以煒烈飾演潘善仁父親做壓力人物？她說：「潘善仁的角色是一個好唔快樂嘅中年人，觀眾會鬧佢廢、渣男，劇本想帶出一個人是否快樂、懂得愛，跟原生家庭很大關係，所以覺得講father figure對潘善仁較適合。」

劇中男女角連場激情戲也惹質疑聲音，是否需要「露」太多製造話題？黃秉怡解釋說：「此劇很清楚是中年人的愛情故事，不是童話、神話，是edgy、陰暗，沉重的。但不能只寫愛情令人多痛苦、絕望，這樣不會有人睇，要同時寫出愛情令人神往、不能自拔，當中愛與慾，都係不可或缺。個故仔有旖旎、有fantasy，希望觀眾睇到傷心戲分覺得傷心，睇到情慾為主角帶嚟嘅震撼或銷魂時，一樣勾起自己在現實中的體會。這是一個好血淋淋、赤裸裸，既沉溺又陶醉咁去探討中年人愛情戲。」

能帶動觀眾思考是莫大榮幸

談到6個主要角色的牽絆，黃秉怡說：「當局者迷，愛情世界，無分好人與壞人，以愛之名，每個人都可以係加害者，同時亦係受害者。我哋唔係想突出愛情世界有多黑暗，相反是認清、接受自己跟對方愛的方式不一樣，如何在黑暗、痛苦或破碎之中找到生機。觀眾不一定要認同角色的所作所為，但如果角色所做的可以帶動觀眾思考，可以跟自己和解，跟身邊人和解，更懂得開心，更懂得愛，將會是我跟團隊的莫大榮幸。」

黃秉怡又稱《婚後事》的製作不單止着眼香港市場，也考慮到要跟世界各地的作品比較，「今次有別於一貫的敘述模式，因為觀眾好容易會估到劇情發展，變得欠驚喜」。她慶幸觀眾喜歡這部作品。