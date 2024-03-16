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娛樂

【開箱】《升等之旅》 灰姑娘遇上穿Prada的惡魔

【明報專訊】影視串流平台Prime Video上月情人節前推出新片《升等之旅》（Upgraded），堪稱空中版《灰姑娘》crossover《穿Prada的惡魔》，只是後者的舞台由時裝雜誌改為藝術拍賣。雖然台前幕後知名度不算高，但在爛番茄網站47篇專業影評得分77%，成績不錯；大部分影評指該片頗有娛樂性，如果追求舊式浪漫喜劇，實屬不錯選擇。

倫敦出差 頭等艙邂逅富家子

《升等之旅》講述在拍賣行工作的實習生Ana野心勃勃，因為缺錢，只能寄居在紐約的胞姐及其未婚夫家裏，惹來微言；拍賣會舉行期間，Ana發現場刊錯字，臨時通知主管Claire，化解了危機，獲對方邀請隨隊到倫敦公幹。Ana卻被Claire的助手Suzette及Renee整蠱，安排她坐遲4小時的經濟艙客位，地勤職員看不過眼這種職場欺凌，偷偷安排Ana升級坐頭等，因而邂逅了富家公子William，讓對方誤會她是拍賣行總監，並互生好感。落機後更介紹Ana認識其母Catherine，後者是活躍於當地社交圈的名媛。

會合同事後Ana繼續受Claire的兩名助手欺凌，被安排住在平民酒店，又把她的工作間搬到地牢；然而Ana認識了William和Catherine後，不但拿到極槍手的《仲夏夜之夢》門票，令Claire刮目相看，Ana和William的感情亦向前邁進一大步。不過隨着Catherine拒絕拍賣先夫遺留的名畫，Ana自稱「總監」的謊言隨時被拆穿，也讓她和William的戀情面臨考驗。

《升等之旅》導演卡遜楊格（Carlson Young）演員出身，曾拍攝《奪命狂呼》等劇集。飾演Ana的卡米拉文迪斯（Camila Mendes）是《河谷鎮》女主角，亦演出過《戀愛假期無限LOOP》等電影。扮演William的阿齊雷諾（Archie Renaux）則是Netflix劇集《太陽召喚》的主角之一。此片亦邀請了《布拉格之戀》凌娜奧連（Lena Olin）和《蜘蛛俠：強勢回歸》女星瑪麗莎圖美（Marisa Tomei）兩名資深演員分別飾演William的媽媽Catherine及Ana上司Claire。

「事業線」拯救浪漫愛情

此片離不開一般浪漫喜劇的套路；沒有解釋的誤會，引發摩擦及嫌隙，像片中的Ana，本來有很多機會向William澄清自己不是拍賣行的總監，卻多次錯失，結果William難以接受她的謊言。Ana離開倫敦前，William對她十分冷淡，也沒有鋪排兩人有言歸於好的可能；所以結局講述半年後Ana在紐約自資開了畫廊，William拿着行李現身，這種灰姑娘式的大團圓，便顯得突兀。

幸好Ana職業生涯為電影提供了笑點，拯救了平淡的愛情線；Claire就如《穿Prada的惡魔》中梅麗史翠普（Meryl Streep）扮演的Miranda，對下屬嚴苛，同時也有慧眼發掘良才。卡米拉文迪斯飾演的Ana，就像《穿》片安妮夏菲維（Anne Hathaway）的人物設定，同樣全程投入工作，聰明醒目，博取表現讓上司留下深刻印象，所不同的是，安妮的角色最初對時裝毫不認識，也沒多大興趣；Ana則從頭到尾愛好藝術。《穿》片的Miranda在雜誌社獨大，弱點來自家庭，包括跟丈夫的婚姻出了問題。Claire卻要跟倫敦分部主管爭奪總公司總裁之位，而且出盡法寶。這方面Ana完全站在Claire的一方，由衷認為Claire值得坐上總裁之位。如果沒有這條「事業線」的補充，此片將顯得平淡。

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