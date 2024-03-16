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娛樂

林峯撐麥美恩亮相節目 吳卓羲：與菊梓喬友情未完

【明報專訊】林峯與吳卓羲為麥美恩主持的綜藝節目《Mayanne小喇叭》擔任嘉賓，昨日錄影。林峯表示曾在劇集《使徒行者3》與麥美恩合作，加上與吳卓羲夾到檔期，又想祝賀麥美恩早前獲「最佳節目主持」獎，獲邀時便一口答應。

吳卓羲近年甚少與好兄弟林峯在香港電視節目亮相，他們談到25年前由訓練班認識至今，一起拍劇經歷過不少。吳卓羲不擔心被麥美恩追問感情事，「又不是初入行，無咁易『撩』到我講，再追問就答『大家看新聞』吧」。他稱工作太忙，經常飛到不同地方，沒有時間拍拖。提到在馬來西亞宣傳新片《源生罪》時，想跟女粉絲握手，對方卻轉身行開大派檸檬。吳卓羲搞笑回應：「我是故意玩，趁對方轉身才伸手，不是她沒禮貌，也不代表我無魅力，沒有人請過我食檸檬。」

林峯與吳卓羲拍完內地綜藝節目《披荊斬棘》後，籌備一年合唱《友情未完》，大講兄弟情，但沒打算拍MV。林峯透露有機會與吳卓羲返港拍劇，正斟洽中，有望今年內成事，但要視乎檔期、劇本及角色。

吳卓羲被問到緋聞女友菊梓喬離巢無綫加盟何哲圖的公司，他初時想落閘避談，後來追問下才回應：「有看報道，知她簽新公司，無論她去到邊，只要舒服和開心就得，會支持她。」他表示與菊梓喬仍是朋友，像他的歌名，友情未完。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕菊梓喬 麥美恩 Mayanne小喇叭 吳卓羲 林峯

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