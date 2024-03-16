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娛樂

恬妞有信心《出租家人》收5000萬 方力申計劃3年內結婚

【明報專訊】恬妞、曾志偉、周家怡、方力申（小方）及導演劉偉恒前晚出席電影《出租家人》慈善場，為福幼基金會籌得40萬元善款。現場接待400名善長，黎諾懿、車婉婉、韓馬利及杜燕歌等現身支持。恬妞落力到戲院謝票，開心見觀眾發自內心喜歡這部戲的表情，雖連日出動感疲倦，但也覺值得。她笑稱每次看完戲都喊得勁過觀眾，「這部不是喜劇，不是大製作，亦沒有巨星，不過全部演員都好用心演出，值得推介」。恬妞不介意一直謝票，有信心票房去到5000萬，否則不願離港。

曾志偉表示若票房達5000萬，提議恬妞「攞跑」，是指攞個心出來跑，「如果我裸跑，驚嚇走觀眾。好多朋友看後都讚好，希望能夠帶正能量給觀眾，提醒大家珍惜家人」。提到新抱王敏奕主演劇集《婚後事》獲好評，志偉稱未有時間看，有叫兒子曾國祥捧場，知外間評論度高，可喜可賀。

小方自認浪漫送花冧女友

小方以個人名義成立非牟利組織，其中有項目包括教導基層小朋友游水，感激曾志偉分享行善心得。他日前在社交網上載游泳照，疑將市值逾億元豪宅曝光。他澄清是誤會，只是屋苑泳池，不是他的私人泳池。他重申只是中產，不是有錢人，看他的衣著和車就知道，「間屋在新界區，不是山頂，市值半億，還要供樓」。他與女友葉萱拍拖多時，豪宅何時有女主人？他稱不懂回答，並轉話題說：「今日（前日）白色情人節，買了紮花送給她，但從女仔角度，浪漫永遠不會夠，我就覺得好夠。」再問女友會否成為豪宅女主人？他指抱順其自然心態，又爆最近有相士說他未來3年若不結婚，之後就沒有機會結婚，叫大家期待未來3年。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕出租家人 方力申 周家怡 曾志偉 恬妞

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