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娛樂

否認構思團名 曾覺奇怪 曾志偉：現在個個都識LOONG 9

【明報專訊】「俠之大者——金庸百年誕辰紀念」昨日在中環舉行開幕典禮，開啟一系列融合文化、藝術、創意、傳承及教育的活動，向已故金庸（查良鏞）致敬。出席活動有曾演過金庸筆下人物的米雪、白彪、羅樂林、劉丹及呂良偉等，他們重溫演出片段，勾起不少回憶。無綫總經理曾志偉是嘉賓之一，自爆想演《射鵰英雄傳》的周伯通，但一直未能如願，希望無綫再拍改編金庸小說的劇集。對於《亞洲超星團》出道男團LOONG 9的團名被取笑，志偉稱團名不是他構思，但引起話題炒起熱度，現在個個都識，慢慢便會習慣。

記者：林祖傑

曾志偉、米雪、白彪、劉丹、羅樂林、黎耀祥、呂頌賢、張玉珊、呂良偉與太太楊小娟，昨日到中環出席「俠之大者——金庸百年誕辰紀念」開幕典禮。

想TVB再拍金庸劇捧新人

曾志偉表示一直想演金庸筆下人物，最想演的角色是《射鵰英雄傳》的老頑童周伯通，他說：「當年太年輕，大俠做不到，又不夠風流倜儻演韋小寶，其實好想TVB再拍《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》及《鹿鼎記》等金庸劇，最容易捧人，很多藝人都因演金庸劇成名，我們都希望多些年輕藝人讓廣大觀眾認識，再拍金庸劇是有很大幫助。」

對於《亞洲超星團》選出9名練習生組男團LOONG 9出道，團名連日成為笑柄。曾志偉稱團名不是由他構思，但覺得沒有問題，「我自己讀都覺得奇怪，咪由得佢奇怪囉！好多名字大家初初都不太習慣，這樣就炒起個熱度，現在個個都識，無人唔識，慣慣吓大家就舒服，可能將來他們成名，還有人讚不知邊個改這個名，改得好」。他認為一定有人抽水，但多些人討論也是好事。

提到E-Kids成員阮民安爆當年曾志偉將他們的團名改為「A4」。不過其隊友林詠倫之後澄清「A4」之名不是曾志偉改，並指曾志偉是E-Kids的恩人。曾志偉對此表示：「佢（指阮民安）再提，都係想大家記得佢啫！其實我提拔過唔少新人，在新人時，大家乜都無問題，我覺得任何事都無需追究，歷史就係歷史。」

呂良偉：拍金庸作品好過癮

呂良偉當年在無綫劇《雪山飛狐》飾演胡一刀及胡斐，他說：「其實能夠拍到金庸先生的作品，是很開心的事，角色性格豐富，讓我們演得好過癮、好有成就感。金庸先生於80多歲高齡都去英國留學，很值得我們學習，是值得敬仰的一位長輩。」

米雪演黃蓉 獲金庸贈小說

米雪、白彪、羅樂林及劉丹分別在金庸劇演過黃蓉、郭靖、楊過及洪七公。白彪表示已演過多次郭靖，劉丹更於無綫劇四度飾演洪七公。

米雪表示當年參演佳視《射鵰英雄傳》，金庸經常帶備水果來探班，還獲對方親自送贈小說鼓勵，她至今仍好好珍藏。羅樂林表示當年飾演楊過，表現不及格，他說：「演楊過，我唔收貨，到《笑傲江湖》飾演任我行，自己才收貨。」

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