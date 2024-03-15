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娛樂

【開箱】《巡遊夜》極樂前的異世界 長澤正美死後尋子

【明報專訊】影視串流平台Netflix日本片《巡遊夜》2月29日上架，隨即打入非英語電影收視榜十大位置，成績不俗。本片是日本導演藤井道人繼《餘命10年》和《黑仔刑警》後的新作，請來《信用欺詐師》長澤正美、《競爭的守護者》坂口健太郎、《流浪之月》橫濱流星、《舞伎家的料理人》森七菜、《慾蟲》寺島忍及《小偷家族》Lily Franky等群星合演，台前幕後陣容強勁，透過亡者的靈魂視角，分享他們對在世親人的深厚感情。

到達彼岸前的巡遊

《巡遊夜》講述任職記者的美奈子（長澤正美飾）某日在堆滿廢物的海灘醒來，拚命尋找在災難中失散的兒子阿良，可是周遭並沒有人看見她，也似聽不到她說話。美奈子其後遇上小說作家阿基拉（坂口健太郎飾），被帶到一個既似遊樂場又像廢墟的神秘地方，認識黑幫青年勝利（橫濱流星飾）、電影製作人米高（Lily Franky飾）、 銀行家田中（田中哲司飾）、家庭主婦香織（寺島忍飾）及高中生娜娜（森七菜飾），從而得知自己和阿基拉等人都已死亡的殘酷真相。在他們的帶領下，美奈子參加亡者「遊行」，藉此互相幫助，尋找想見的親人。

《巡遊夜》講述人死後的世界，類似題材並不新鮮，到底亡者會上天堂還是落地獄？電影以另一角度探討，如果人死後沒有留憾，便可直達「彼岸」；但若心事未了，則像幽靈般徘徊人間，本片集中討論後者如何過日子。他們多次說出「我們活下去吧」這些對白，明明肉體已死，但仍保留生前情感和希望，努力在亡者世界「活下去」，為彼此的存在，賦予生存意義，誠如戲中提到每月舉辦一次遊行，就是為了互相幫忙尋找失散的、想見的親友。

電影透過幾位主角，分享各自不同的憾事和故事。美奈子是單親媽媽，生前為了工作，母子相處時間不多，她拚命尋找失散兒子，希望跟他說聲「對不起」。美奈子遇上地震及海嘯身亡，雖然片中沒有明言，觀眾不難聯想到311大地震；阿基拉天生體弱早逝，擔心年老而獨居的父親；勝利忘不了生前女友；米高希望製作一部自傳，懷念初戀情人；香織掛念家中子女；娜娜則記掛班上被欺凌的好友。

結局反轉角色未死

片中娜娜角色最特別，她因被同學欺凌而自殺，靈魂返回學校，發現好友同樣受欺凌而感痛苦。電影結局之前，當其他亡者釋懷並赴「彼岸」，才揭發娜娜原來未死，更從病榻中蘇醒，令人意想不到。《巡遊夜》片長132分鐘，交代6名主角的故事，未必深入但仍有可取，加上角色都很貼地，相信能引起觀眾共鳴。

導演藤井道人一向是說故事的高手，描寫角色感情細膩，又擅長拍攝風景，《巡遊夜》亦不例外，幾個場景拍得很美，例如大批亡者從四方八面前來參與「巡遊」，高空俯瞰拍攝映像漂亮。美奈子等人聚集的遊樂場，布景設計也出色。整體而言，電影美術與攝影皆有水準，而且主題清晰，在短暫的人生中，盡量不要讓自己留下遺憾，待某日離開時，便能安心前往「彼岸」。

相關字詞﹕日本電影 坂口健太郎 森七菜 橫濱流星 長澤正美 巡遊夜 開箱

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