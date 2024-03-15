【娛樂場】《出租家人》反思親情定義 導演感激曾志偉授獨門喜劇技巧

誠意打動志偉任監製

現今處於家庭關係疏離破裂的年代，《出租家人》中的主角，每個人在家庭方面都有缺失，但並不代表他們不可以擁有一片新天空。只要敞開心扉和其他人建立關係，每天都可以是一段關係的新開始。電影到最後，一班主角都能做到互相幫忙與扶持，親如一家人；證明這個世界還有愛，希望藉着《出租家人》祝福每一個香港人。

由曾志偉監製及主演的《出租家人》現已上映，恬妞繼2019年上映的《如珠如寶》，相隔數年再參演港產片，跟陳家樂、周家怡、方力申與石修合演。劉偉恒表示認定男主角非曾志偉莫屬，以誠意打動對方兼任監製，「志偉哥是公認出色的喜劇演員，同時能準確拿揑感動位，非常適合《出租家人》角色。我第一次拍喜劇，希望志偉哥能兼任監製，在現場提供寶貴意見。他會即興加對白，在表情、走位等各方面，無私奉獻自己最獨門技巧，真的很感謝他」。

故事講述出身於破碎家庭的家聰（陳家樂飾），與演藝路上懷才不遇的單親媽媽佩怡（周家怡飾）成立一家可以提供「出租家人」服務的公司，佩怡還負責戲劇指導。一次偶然機會，家聰發掘沉迷演戲的臨時演員志光（曾志偉飾），誠邀他加入「出租家人」行列，孤獨的志光爽快答應。志光加入後又遇上喜歡跳舞的包租婆芳芳（恬妞飾），陰差陽錯下兩人出演「臨時夫妻」，與家樂和佩怡變成「一家人」。這個臨時家庭在服務過程中，發現了彼此深處的秘密……

恬妞喜與年輕演員合作

66歲恬妞再演港產片形容如走進時光隧道，「上次對手多是前輩級，彼此相熟、好親切。《出租家人》截然不同，大部分演員和工作人員都是年輕人，令我好像回到剛來港拍戲的年代，當然現在年紀已到一定數字，我的心態、思想卻愈活愈年輕」。

吸引恬妞參演除故事與角色外，還因為志偉，對方是她合作最長時間、最多次數的「老公」。聽志偉說本來她的角色戲分沒那麼重，為了她改劇本。恬妞讚首度合作的陳家樂與周家怡很努力，喜劇好難演，他們很快上手，演得很自然又有內涵。

石修方力申三度演父子

陳家樂片中有別過往陽光大男孩形象，導演想他帶點不修邊幅感覺，以一頭亂髮和留鬚演背負童年陰影、經歷創傷的男人。陳家樂表示與志偉合作獲益良多，「志偉哥會留意到好多細位，即場與我們一起分享，令拍攝更流暢」。

石修（修哥）與方力申一向被指有「父子臉」，今次在《出租家人》再演父子。石修說：「應該已是第3次演父子，因為太多人說我們相似，影響到我有留心看方力申的樣子，的確某些角度很似，鼻子與嘴巴也有點像。」方力申稱16歲已被體育版冠以「少年石修」稱號，對修哥有一份親切感。