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娛樂

關錦鵬鼓勵新導演多拍戲 鄭保瑞為港產片開山闢路

【明報專訊】電影《但願人長久》導演祝紫嫣與監製關錦鵬、《第八個嫌疑人》導演李子俊和監製鄭保瑞昨日出席在會展舉行的「兩代電影人對港產片的前瞻與探索」座談會。關錦鵬被問到為何答應擔任《但願人長久》監製，他說除支持新導演外，還跟當年趙薇執導的《致我們終將逝去的青春》一樣，被故事感動，加上之前看過祝紫嫣拍的短片，覺得好好。

缺資金阻開戲

關錦鵬認為監製應陪伴在導演身邊，提醒導演和給予建議，例如角色出場和離場要被觀眾記住，但最終由導演決定，因作品是對方的。鄭保瑞認同，李子俊透露計劃開拍《第八個嫌疑人》時，投資方提出起用某些演員，他覺得沒感覺很難合作，於是交由監製鄭保瑞處理，最後由李子俊心儀的大鵬演出。鄭保瑞說：「話香港電影已死，其實去到死路和無路可行，大家去開山闢路、除草等先搵到新路。」

說到很多新導演獲政府資金資助拍戲，很多都是「一片導演」，一部之後便沒有新作。關錦鵬不相信新導演想不到題材再拍戲，正如祝紫嫣，以他所知有兩故事在手，「很多時是資金問題，應多鼓勵新導演繼續做，助他們的電影推到更遠，好似《從今以後》在柏林影展獲獎後，成為香港國際電影節開幕電影，以各種方法和渠道被更多人睇到和關注先重要」。

記者：柯美

相關字詞﹕鄭保瑞 李子俊 關錦鵬 祝紫嫣 但願人長久

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