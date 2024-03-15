關錦鵬鼓勵新導演多拍戲 鄭保瑞為港產片開山闢路

缺資金阻開戲

關錦鵬認為監製應陪伴在導演身邊，提醒導演和給予建議，例如角色出場和離場要被觀眾記住，但最終由導演決定，因作品是對方的。鄭保瑞認同，李子俊透露計劃開拍《第八個嫌疑人》時，投資方提出起用某些演員，他覺得沒感覺很難合作，於是交由監製鄭保瑞處理，最後由李子俊心儀的大鵬演出。鄭保瑞說：「話香港電影已死，其實去到死路和無路可行，大家去開山闢路、除草等先搵到新路。」

說到很多新導演獲政府資金資助拍戲，很多都是「一片導演」，一部之後便沒有新作。關錦鵬不相信新導演想不到題材再拍戲，正如祝紫嫣，以他所知有兩故事在手，「很多時是資金問題，應多鼓勵新導演繼續做，助他們的電影推到更遠，好似《從今以後》在柏林影展獲獎後，成為香港國際電影節開幕電影，以各種方法和渠道被更多人睇到和關注先重要」。

記者：柯美