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娛樂

MIRROR夢想成真全員拍戲顯身手 隊長楊樂文冀票房3000萬開續集

12怪盜｜Lokman盼有3000萬票房 姜濤盧瀚霆聞Stanley講「消耗量」笑唔停 修改紀錄

【明報專訊】MIRROR全員首度合演何國敏執導的電影《12怪盜》，本月28日上映，12子片中大顯身手，打戲連場，盧瀚霆（Anson Lo）起飛腳時拉傷筋；江𤒹生（AK）曾擔心與狗做對手戲難控制影響進度，幸比想像中順利。隊長楊樂文（Lokman）希望票房有3000萬可拍續集或番外篇；呂爵安（Edan）不敢再亂講電影大賣派福利。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

MIRROR成團以來一直想12子合作拍戲，今次在《12怪盜》夢想成真。他們稱拍攝過程有不少難忘事，Edan表示12子戲中不乏打鬥動作場面，武指事前度得很清楚和排練得很仔細，更找來12個替身試位，確保無誤才正式拍攝，結尾MIRROR全員一鏡到底打鬥三四分鐘那場更是精彩。問可有受傷？Lokman笑說傷牆冇傷身，「搭了堂景拍攝，我起飛腳可能力度太勁踢穿牆，修補後翌日又被Frankie（陳瑞輝）再踢穿，導演唯有換過另一塊木板」。

負責身手擔當的Anson Lo沒有Lokman幸運，起飛腳時拉傷筋，「連續兩日拍動作戲，拍到最後三四個shot時，起飛腳踢得太高，扯傷條筋，幸沒大礙」。至於與狗做對手戲的AK和邱士縉（Stanley）初時擔心動物會失控，影響拍攝進度，最後比想像中順利。

12子戲中身懷不同絕技

Lokman透露武指為各人度身訂做設計不同武術風格及動作，邱傲然（Tiger）自言不單拳腳功夫，還有一招「金蛇纏絲手」，又被一班武師托起，笑言幸好自己不重。反觀柳應廷（Jer）、姜濤和陳卓賢（Ian）最舒服，姜濤說：「我身手冇他們咁叻，我負責催眠敵人，只郁郁手指，之前跟催眠師學了一堂。」Ian負責幕後策劃，指揮11子行動；Jer稱其技能是易容術，「我戴上假髮扮記者訪問教授，站在導演身邊也不被認出，還扮廚師等，好過癮」。

Edan不敢亂開「空頭支票」

問對票房可有期望？MIRROR稱估計收數百萬，Lokman表示希望齊頭收3000萬。Edan怕像《盜月者》被觀眾追「找數」，不敢再誇口說《12怪盜》票房大賣派福利，只說：「到時會好開心。」其他成員你推我讓，不敢講亂派福利，李駿傑（Jeremy）隨意說：「那就開咪唱歌吧。」被指沒新意，他笑說：「搵埋魯生（老闆魯庭暉）跳舞，因為他是最大得益者。」Lokman稱票房大賣最好開續集或番外篇，遠赴海外，例如歐洲等國家拍攝。

姜濤Anson Lo笑Stanley消耗大

MIRROR正舉行世界巡迴演唱會，剛完成倫敦站，對於巡唱會否加場？Lokman稱應該不會，因在外國舉行演唱會要與很多部門溝通，反應好的話，希望下次可在更大場地開騷。之前有指紐約站門票滯銷，Lokman說：「只開售了兩天，畀少少時間。」提到有粉絲稱申請不到美國簽證，他表示不知道情况，只知有粉絲正在申請。

「大表波」Stanley肌肉身形成演唱焦點之一，他表示盡力保持身形，「難過操肌，之前演唱會消耗量很大，瘦了很多，肌肉流失」。姜濤與Anson Lo聞Stanley說「消耗量大」，即竊竊私語又忍不住偷笑，姜濤更笑不停，兩人一唱一和問Stanley是否之前與女朋友一起旅行滑雪消耗大。

倫敦站被批歌單表演縮水

Edan早前出席活動，傳有爵屎（粉絲暱稱）受傷送院治理縫逾10針，Edan表示有聽聞上次活動有粉絲排隊入商場時受傷，他不知是哪位粉絲，呼籲大家安全為重，「明白大家想見我，但要小心，安全為重，跟從保安指示，為見我們（MIRROR）受傷，聽到會好心痛」。

MIRROR近日完成英國兩場演唱會，下月初展開美加4站巡唱。MIRROR在倫敦站開騷，有網民指歌單與表演大縮水，姜濤與Anson Lo鬥舞環節被刪走，但無損粉絲熱情支持。

服裝：Lane Crawford, Swank, a bathing ape, Harvey Nichols, Kenzo, Burberry, Levi's

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