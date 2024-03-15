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娛樂

泰星Dew想拍港片 學講廣東話 阿Sa強迫自己做運動

蔡卓妍心思思想旅行又怕嘥錢 泰星Dew希望來港拍戲

【明報專訊】蔡卓妍（阿Sa）昨日與韓國男團SHINee成員崔珉豪及泰星Dew Jirawat出席法國珠寶品牌活動，吸引數百粉絲到場支持。崔珉豪與Dew笑容燦爛，不停向粉絲揮手打招呼及派心心，還鞠躬多謝。Dew表示有跟崔珉豪打招呼，知對方好紅，有少許緊張。Dew表示來港3天，除出席活動，會四出品嘗美食，已吃了火鍋，活動後會繼續去醫肚，「我喜歡吃東西，但食極唔肥」。他表示由細到大都喜歡香港，不是工作也會來港旅行，下次想帶家人來港玩，有機會都想嘗試來港拍戲，但語言是最大問題。會否學講廣東話？他稱父親略懂廣東話，自己會嘗試學習，之後應要求用廣東話說：「大家好，我係Dew。」談到未來工作，Dew表示稍後拍新劇《因為你是初戀》，飾演孤單男孩，講男女愛情故事。至於崔珉豪則不接受傳媒訪問。

怕唔郁動就會肥

阿Sa參演韋家輝執導電影《神探大戰2》，因延遲開拍，又發現最近有半價機票優惠，想去歐洲旅行，但又擔心電影突然開工，故不敢買機票。有指是圈中富婆？她認為應慳則慳，又透露演唱會後仍忙不停，有很多應酬，幾乎每晚外出吃飯，因有數個月沒見朋友。她指演唱會後瘦了10磅，但仍堅持做運動，「其實我極度討厭做運動，但瘦10磅後狀態很好，加上心理作用，覺得唔郁動就會肥，便強迫自己做運動，現在瘦過年輕時」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕SHINee成員崔珉豪 Dew Jirawat 蔡卓妍（阿Sa）

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