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娛樂

王敏德弗爆出戰高球賽 身手矯健獲讚男士「天花板」

【明報專訊】王敏德（Michael）熱愛不同運動，其中高爾夫球是他最愛，最近更榮升澳門職業高爾夫球員協會的新任會長。他前日出席「永利呈獻：國際系列賽澳門站」，並參與「職業-業餘配對賽」，預先到比賽場地熟習環境，為賽前熱身。

Michael與英國高爾夫球星伊恩保爾特（Ian Poulter）組隊，前者有姿勢有實際，精準擊球，穿上運動服的他狀態大勇，身形弗爆及身手矯健，被稱讚為男士的「天花板」。

計劃再駕直升機欣賞澳門夜景

同場比賽還有其他星級爸爸，他們休息時分享「湊仔經」。Michael說：「要避免同仔女有『代溝』，透過共同興趣培養感情好重要。除睇戲外，大家都鍾意做運動，希望今年可以一家人去一次滑雪之旅。」他的女兒王麗嘉非常鍾意打高爾夫球，下次有同類型比賽可能會父女檔上陣。

Michael另一個身分是執業機師，多年前曾駕駛直升機圍繞澳門上空，他說：「當時澳門的一些大型酒店仍未落成，現已發展成旅遊熱點。未來計劃再次駕駛直升機在澳門的高空飛翔，最希望可以於夜間欣賞澳門璀璨夜景，同埋永利皇宮的燈光水舞秀。」

LIV高爾夫聯盟球員確認參賽

「國際系列賽澳門站」於3月14日至17日在澳門高爾夫球鄉村俱樂部舉行，目前已有23名LIV高爾夫聯盟球員確認參賽，包括美國大師賽冠軍派翠克瑞德（Patrick Reed）及其4Aces GC戰隊隊友帕特佩雷茲（Pat Perez），萊德杯傳奇人物塞吉歐賈西亞（Sergio Garcia）、伊恩保爾特及格萊姆麥道威（Graeme McDowell），2023賽季，國際系列賽全數冠軍也會出戰，可謂星光熠熠。

娛樂組

相關字詞﹕高爾夫球 職業-業餘配對賽 國際系列賽澳門站 王敏德（Michael）

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