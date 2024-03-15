明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Angelababy性感現身罕有談兒子 佟晨潔難忘素顏試鏡《繁花》 鄭愷讚王家衛和藹

Angelababy現身香港 身形纖瘦狀態佳

【明報專訊】王家衛執導兼任總監製、以1990年代上海為故事背景的劇集《繁花》，早前在內地播映受注目，適逢香港舉行國際影視展，劇中兩名內地演員鄭愷與佟晨潔專程來港，前晚聯同合演該劇的鍾鎮濤出席由上海市文旅局與Branding Shanghai舉辦的「幻彩詠香江—上海之夜」，同場還有祖籍上海的楊穎（Angelababy）及琦琦，眾人登上渡輪欣賞維港美景。久未在港公開露面的Angelababy穿性感白色拖尾露肩晚裝，身形依然纖瘦，狀態甚佳。她罕有地談現年7歲的兒子「小海綿」，指他開始有少少曳。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Angelababy去年到法國欣賞《瘋馬騷》後，傳惹內地網民負評，連帶她在內地的多個社交平台帳號頁面也顯示「被禁言」，事隔數月，她的社交網已獲解禁，準備強勢復出，農曆新年的帖文亦獲逾173萬個讚。

稱7歲小海綿有少少曳

Angelababy前晚穿性感優雅晚裝亮相，身形纖瘦狀態甚佳。上海出生的Angelababy表示讀小一的兒子「小海綿」在家鄉求學，笑稱兒子開始有少少曳，今次返港因時間緊迫，兒子要返學，故未有同行，之前曾帶兒子乘坐小輪又去主題公園遊玩。她上月度過35歲生日，跟家人及朋友慶祝，還舉辦化妝比賽，最開心是收到兒子的心意禮物，「兒子想送他新年收到的利市給我，但我說不要，他就改送收藏的公仔給我」。

劇集《繁花》受歡迎，Angelababy雖未有時間煲劇，但有留意相關報道和欣賞部分片段，勾起對老家上海很多回憶，「我好喜歡上海美食，例如排骨年糕，還問媽咪劇中的景點位置，原來有些是當年父母拍拖到過的地方，此劇有助宣傳上海。可惜今次回港時間不多，未能帶兩名上海演員遊覽香港」。

琦琦指女兒聽得明上海話

琦琦讚香港與上海近似，兩地既繁華且美食多，夜景又靚，如上海有黃埔江，香港有維港，她稱女兒任晴佳聽得明上海話，丈夫任達華則只懂講幾句。琦琦表示一直欣賞王家衛的電影，有捧場看《繁花》，「我認識劇中演員杜鵑和佟晨潔，她們都是模特兒。還記得有次做時裝騷，佟晨潔告訴我參演此劇；我覺得她劇中演食店經理角色幾神似，如果有機會客串，我想演吃貨角色」。

佟晨潔透露拍《繁花》前一至兩年已試鏡，要素顏自我介紹，又要在王家衛面前試演不同角色，最初仍不知自己飾演「潘經理」，演到此角色很開心，「跟鍾鎮濤合作好開心，又可推介上海美食，如排骨年糕及紅燒肉等」。

劇中飾演富二代「魏總」的鄭愷難忘在王家衛面前試鏡，當時心情緊張但過程公平，他讚王導為人和藹，沒給他壓力，「拍攝時感覺挺好，王導會說上海話，大家有交流，感覺很親切」。他表示開拍時並不清楚角色的具體形象，但王家衛會邊拍邊加入元素、內容及感情戲，直至劇集煞科，才真正知道自己到底是演一個怎麼樣的人物。

鍾鎮濤拍《繁花》事前無準備

鍾鎮濤（B哥）在《繁花》飾演廚神，雖然只客串幾日戲，但過程開心，跟王家衛是認識多年朋友，不時在聚會碰面，但合作拍戲是首次，「感覺幾得意，拍攝時導演很認真，是好好的經驗，他要求很高」。B哥稱入行以來從未經過試鏡，今次也不例外。提到29年前在電影《金玉滿堂》飾演名廚，相隔多年後演出《繁花》，正是該角色的延續，原來是王家衛的精心安排。他笑言事前沒做任何準備工夫，因開拍前才知演該角色，不過今次比當年的角色更威水，不少名廚真的以為他是高手。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕佟晨潔 鄭愷 鍾鎮濤（B哥） 琦琦 楊穎(Angelababy) 繁花 王家衛

上 / 下一篇新聞