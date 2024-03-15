Angelababy性感現身罕有談兒子 佟晨潔難忘素顏試鏡《繁花》 鄭愷讚王家衛和藹

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Angelababy去年到法國欣賞《瘋馬騷》後，傳惹內地網民負評，連帶她在內地的多個社交平台帳號頁面也顯示「被禁言」，事隔數月，她的社交網已獲解禁，準備強勢復出，農曆新年的帖文亦獲逾173萬個讚。

稱7歲小海綿有少少曳

Angelababy前晚穿性感優雅晚裝亮相，身形纖瘦狀態甚佳。上海出生的Angelababy表示讀小一的兒子「小海綿」在家鄉求學，笑稱兒子開始有少少曳，今次返港因時間緊迫，兒子要返學，故未有同行，之前曾帶兒子乘坐小輪又去主題公園遊玩。她上月度過35歲生日，跟家人及朋友慶祝，還舉辦化妝比賽，最開心是收到兒子的心意禮物，「兒子想送他新年收到的利市給我，但我說不要，他就改送收藏的公仔給我」。

劇集《繁花》受歡迎，Angelababy雖未有時間煲劇，但有留意相關報道和欣賞部分片段，勾起對老家上海很多回憶，「我好喜歡上海美食，例如排骨年糕，還問媽咪劇中的景點位置，原來有些是當年父母拍拖到過的地方，此劇有助宣傳上海。可惜今次回港時間不多，未能帶兩名上海演員遊覽香港」。

琦琦指女兒聽得明上海話

琦琦讚香港與上海近似，兩地既繁華且美食多，夜景又靚，如上海有黃埔江，香港有維港，她稱女兒任晴佳聽得明上海話，丈夫任達華則只懂講幾句。琦琦表示一直欣賞王家衛的電影，有捧場看《繁花》，「我認識劇中演員杜鵑和佟晨潔，她們都是模特兒。還記得有次做時裝騷，佟晨潔告訴我參演此劇；我覺得她劇中演食店經理角色幾神似，如果有機會客串，我想演吃貨角色」。

佟晨潔透露拍《繁花》前一至兩年已試鏡，要素顏自我介紹，又要在王家衛面前試演不同角色，最初仍不知自己飾演「潘經理」，演到此角色很開心，「跟鍾鎮濤合作好開心，又可推介上海美食，如排骨年糕及紅燒肉等」。

劇中飾演富二代「魏總」的鄭愷難忘在王家衛面前試鏡，當時心情緊張但過程公平，他讚王導為人和藹，沒給他壓力，「拍攝時感覺挺好，王導會說上海話，大家有交流，感覺很親切」。他表示開拍時並不清楚角色的具體形象，但王家衛會邊拍邊加入元素、內容及感情戲，直至劇集煞科，才真正知道自己到底是演一個怎麼樣的人物。

鍾鎮濤拍《繁花》事前無準備

鍾鎮濤（B哥）在《繁花》飾演廚神，雖然只客串幾日戲，但過程開心，跟王家衛是認識多年朋友，不時在聚會碰面，但合作拍戲是首次，「感覺幾得意，拍攝時導演很認真，是好好的經驗，他要求很高」。B哥稱入行以來從未經過試鏡，今次也不例外。提到29年前在電影《金玉滿堂》飾演名廚，相隔多年後演出《繁花》，正是該角色的延續，原來是王家衛的精心安排。他笑言事前沒做任何準備工夫，因開拍前才知演該角色，不過今次比當年的角色更威水，不少名廚真的以為他是高手。

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