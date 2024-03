《少女鬥惡龍》Netflix上架3日收視稱冠 韓孝珠小栗旬合演《浪漫匿名者》

韓媒《日刊體育》昨天報道,韓孝珠繼《毒戰寒流2》後再跟Netflix合作,與小栗旬合演新劇《浪漫匿名者》,她所屬事務所證實本月初已到日本展開拍攝工作。新劇由《我想吃掉你的胰臟》月川翔執導,故事改編自法國電影《愛情的完美配方》(Romantics Anonymous),講述朱古力店老闆與女廚師均受情緒問題困擾,卻因彼此對朱古力充滿熱情,互生好感結果漸行漸近,最終克服障礙,坦率表達真實情感。

3530萬觀看次數冠上周Netflix所有節目

《愛情的完美配方》由法國導演尚皮亞艾米里斯(Jean-Pierre Ameris)執導,貝諾普維德(Benoit Poelvoorde)與伊莎貝卡雷(Isabelle Carre)合演,新劇改由韓孝珠和小栗旬拍檔,日本Netflix負責投資,雖然台前幕後都以日本人為主,擔任策畫和製作的卻是韓國公司,且看能否擦出新火花。事實上,日韓合作拍劇已成趨勢,二階堂富美與蔡鍾協合演今季日劇《Eye Love You》雖然收視一般,最高只有6.3%,但口碑不俗,後者更吸納大批日本粉絲,並於當地開設影迷會。另外,日劇《競爭的守護者》坂口健太郎亦跟《衣袖紅鑲邊》韓星李世榮合演新劇《愛過之後來臨的》,日前公開圍讀劇本合照,今年內將會透過韓國影視串流平台Coupang Play上架。

另一方面,Netflix昨日公布上周收視成績,由《28週後》西班牙導演尊卡路斯費拿迪奧(Juan Carlos Fresnadillo)執導、美莉布朗與《紙牌屋》羅冰活麗(Robin Wright)合演的新片《少女鬥惡龍》,上架短短3天錄得3530萬觀看次數,輕易在英語電影收視榜登頂,並把《8級警戒2》(1190萬)及《太空孤航》(1080萬)迫落亞季位置。《少》片講述貧窮國家的公主艾樂蒂(美莉布朗飾),為了改善民生而答應政治婚姻,下嫁富裕島國的亨利王子,豈料婚禮當日,她被王子丟落山谷,成為巨龍的活人祭品,她必須運用勇氣和智慧逃出生天。

非英語電影方面,《財閥家的小兒子》宋仲基主演韓片《路基完》上架第二周,終以510萬觀看次數榮登榜首,雖然數字不算高,但已倍多於三甲位置的《我在窗前戀上你3:咫尺對望》(250萬)和《You Are Not Alone: Fighting the Wolf Pack》(230萬)。

《瘋狂紳士幫》登頂 《淚之女王》第7位

改編自英國導演佳烈治(Guy Ritchie)同名電影的新劇《瘋狂紳士幫》,同樣上架3日即以1220萬觀看次數躋身英語節目收視榜首,把蟬聯冠軍的《降世神通:最後的氣宗》(910萬)迫落第2位,季軍是紀錄片《以愛之名:青少年矯正計劃內幕揭秘》(710萬);非英語節目以法國劇集《復仇女神》成績最好,錄得790萬觀看次數登頂。德國懸疑劇《失信宇宙》及意大利「18禁」傳記劇《超情色大帝》分佔亞季軍。韓劇《低谷醫生》和新上架的《淚之女王》收視平穩,分別排第5及7名。