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娛樂

《少女鬥惡龍》Netflix上架3日收視稱冠 韓孝珠小栗旬合演《浪漫匿名者》

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布3月4至10日的一周收視，美劇《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）主演的魔幻片《少女鬥惡龍》（Damsel），上架首3日錄得3530萬觀看次數，不單成為英語電影榜收視冠軍，更是上周Netflix最多人收看的影視作品。另外據日媒報道，《Moving超異能族》韓孝珠本月初已飛抵日本，會合《銀魂》小栗旬演出Netflix新劇《浪漫匿名者》，反映日韓合作已成趨勢。

韓媒《日刊體育》昨天報道，韓孝珠繼《毒戰寒流2》後再跟Netflix合作，與小栗旬合演新劇《浪漫匿名者》，她所屬事務所證實本月初已到日本展開拍攝工作。新劇由《我想吃掉你的胰臟》月川翔執導，故事改編自法國電影《愛情的完美配方》（Romantics Anonymous），講述朱古力店老闆與女廚師均受情緒問題困擾，卻因彼此對朱古力充滿熱情，互生好感結果漸行漸近，最終克服障礙，坦率表達真實情感。

3530萬觀看次數冠上周Netflix所有節目

《愛情的完美配方》由法國導演尚皮亞艾米里斯（Jean-Pierre Ameris）執導，貝諾普維德（Benoit Poelvoorde）與伊莎貝卡雷（Isabelle Carre）合演，新劇改由韓孝珠和小栗旬拍檔，日本Netflix負責投資，雖然台前幕後都以日本人為主，擔任策畫和製作的卻是韓國公司，且看能否擦出新火花。事實上，日韓合作拍劇已成趨勢，二階堂富美與蔡鍾協合演今季日劇《Eye Love You》雖然收視一般，最高只有6.3%，但口碑不俗，後者更吸納大批日本粉絲，並於當地開設影迷會。另外，日劇《競爭的守護者》坂口健太郎亦跟《衣袖紅鑲邊》韓星李世榮合演新劇《愛過之後來臨的》，日前公開圍讀劇本合照，今年內將會透過韓國影視串流平台Coupang Play上架。

另一方面，Netflix昨日公布上周收視成績，由《28週後》西班牙導演尊卡路斯費拿迪奧（Juan Carlos Fresnadillo）執導、美莉布朗與《紙牌屋》羅冰活麗（Robin Wright）合演的新片《少女鬥惡龍》，上架短短3天錄得3530萬觀看次數，輕易在英語電影收視榜登頂，並把《8級警戒2》（1190萬）及《太空孤航》（1080萬）迫落亞季位置。《少》片講述貧窮國家的公主艾樂蒂（美莉布朗飾），為了改善民生而答應政治婚姻，下嫁富裕島國的亨利王子，豈料婚禮當日，她被王子丟落山谷，成為巨龍的活人祭品，她必須運用勇氣和智慧逃出生天。

非英語電影方面，《財閥家的小兒子》宋仲基主演韓片《路基完》上架第二周，終以510萬觀看次數榮登榜首，雖然數字不算高，但已倍多於三甲位置的《我在窗前戀上你3：咫尺對望》（250萬）和《You Are Not Alone: Fighting the Wolf Pack》（230萬）。

《瘋狂紳士幫》登頂 《淚之女王》第7位

改編自英國導演佳烈治（Guy Ritchie）同名電影的新劇《瘋狂紳士幫》，同樣上架3日即以1220萬觀看次數躋身英語節目收視榜首，把蟬聯冠軍的《降世神通：最後的氣宗》（910萬）迫落第2位，季軍是紀錄片《以愛之名：青少年矯正計劃內幕揭秘》（710萬）；非英語節目以法國劇集《復仇女神》成績最好，錄得790萬觀看次數登頂。德國懸疑劇《失信宇宙》及意大利「18禁」傳記劇《超情色大帝》分佔亞季軍。韓劇《低谷醫生》和新上架的《淚之女王》收視平穩，分別排第5及7名。

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