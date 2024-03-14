【娛樂場】《The Asylum 3》音樂畫作心靈治療 傅珮嘉鼓勵釋放情緒

以黑色為主調 突顯畫作色彩

《The Asylum 3》去年在兩個不同場地舉行獲好評，早前展覽移師海港城美術館舉行《The Asylum 3：In the Asylum to Set You Free》，是藝術企劃最終章，上月尾開始展覽至周日（17日），之前錯過了展覽的，今次可以趕及欣賞。展覽廳特意以黑色為主色調，與早前兩展覽以白色佈置有強烈對比，設立一個平靜心情的環境，從而聚焦每幅畫作上的繽紛色彩，鼓勵觀眾仔細享受畫展。

最終章展覽集合藝術企劃所有藝術作品，包括傅珮嘉的《層層沉潛》油畫系列與周國賢《Dancing with the evils》繪畫系列，另加入傅珮嘉全新一組畫作《瞥 Glance》。展覽廳以靚聲喇叭播放黃偉文、傅珮嘉和周國賢共同創作的音樂三部曲：《恐慌症與疑病之病》、《幸福強迫症》及《快快樂樂病下去》，讓參觀者在幽幽的環境中，以視覺及聽覺感受他們在創作時的各種情緒。

以文字為作品導覽 正視潛藏情緒

傅珮嘉《層層沉潛》油畫系列記載她一層層的情緒，有憂鬱、寂寞、焦燥、平靜。每個作品配一句解說，引導各位去正視自己潛藏深處的情緒，即使是負面都要學會與它共存。她說：「It's OK not to be OK！」和「適當地釋放情緒，暴露脆弱才是一件令身心健康的事。」如果任由情緒不斷覆蓋，層層堆疊，我們就會變了像一嚿石頭那樣。

傅珮嘉以文字為作品導覽，畫作「重組 Recombine」說傷痛也能轉發出新奇力量，重組殘破身心，「骨頭是證據，原生家庭、成長經歷、天災、人禍，我們被傷與痛長久以來不斷啃蝕，每天依然繼續迎接着明天……只要信念被燃點起來，希望之光總會令我們重生，再靡爛的身軀也可以重組」。今次新加入的畫作《瞥 Glance》，畫作一幅以紅色作主調，另一幅是藍色，傅珮嘉表示分別代表恐慌症和強迫症，也代表人性的矛盾，「當我們覺得自己狀態不好時，回想自己躲起來，同時又希望得到他人關心。其實情緒存在一種矛盾狀態——我想你看到我，又不想你看穿我」。兩幅畫兩種顏色，既對應歌名，也表達出情緒病患既需要個人空間，同時又需要別人關心。

《The Asylum 3：In the Asylum to Set You Free》

日期：即日起至3月17日

時間：上午11時至晚上10時

地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）