【娛樂場】《The Asylum 3》音樂畫作心靈治療 傅珮嘉鼓勵釋放情緒

以黑色為主調 突顯畫作色彩

《The Asylum 3》去年在兩個不同場地舉行獲好評,早前展覽移師海港城美術館舉行《The Asylum 3:In the Asylum to Set You Free》,是藝術企劃最終章,上月尾開始展覽至周日(17日),之前錯過了展覽的,今次可以趕及欣賞。展覽廳特意以黑色為主色調,與早前兩展覽以白色佈置有強烈對比,設立一個平靜心情的環境,從而聚焦每幅畫作上的繽紛色彩,鼓勵觀眾仔細享受畫展。

最終章展覽集合藝術企劃所有藝術作品,包括傅珮嘉的《層層沉潛》油畫系列與周國賢《Dancing with the evils》繪畫系列,另加入傅珮嘉全新一組畫作《瞥 Glance》。展覽廳以靚聲喇叭播放黃偉文、傅珮嘉和周國賢共同創作的音樂三部曲:《恐慌症與疑病之病》、《幸福強迫症》及《快快樂樂病下去》,讓參觀者在幽幽的環境中,以視覺及聽覺感受他們在創作時的各種情緒。

以文字為作品導覽 正視潛藏情緒

傅珮嘉《層層沉潛》油畫系列記載她一層層的情緒,有憂鬱、寂寞、焦燥、平靜。每個作品配一句解說,引導各位去正視自己潛藏深處的情緒,即使是負面都要學會與它共存。她說:「It's OK not to be OK!」和「適當地釋放情緒,暴露脆弱才是一件令身心健康的事。」如果任由情緒不斷覆蓋,層層堆疊,我們就會變了像一嚿石頭那樣。

傅珮嘉以文字為作品導覽,畫作「重組 Recombine」說傷痛也能轉發出新奇力量,重組殘破身心,「骨頭是證據,原生家庭、成長經歷、天災、人禍,我們被傷與痛長久以來不斷啃蝕,每天依然繼續迎接着明天……只要信念被燃點起來,希望之光總會令我們重生,再靡爛的身軀也可以重組」。今次新加入的畫作《瞥 Glance》,畫作一幅以紅色作主調,另一幅是藍色,傅珮嘉表示分別代表恐慌症和強迫症,也代表人性的矛盾,「當我們覺得自己狀態不好時,回想自己躲起來,同時又希望得到他人關心。其實情緒存在一種矛盾狀態——我想你看到我,又不想你看穿我」。兩幅畫兩種顏色,既對應歌名,也表達出情緒病患既需要個人空間,同時又需要別人關心。

《The Asylum 3:In the Asylum to Set You Free》

日期:即日起至3月17日

時間:上午11時至晚上10時

地點:海港城美術館(海港城海洋中心二階207號舖)