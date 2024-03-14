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娛樂

伙石祐珊首次監製劇集 王梓軒怕尷尬無意試鏡

【明報專訊】王梓軒與石祐珊昨日出席在會展香港影視娛樂博覽舉行的「中劇趨勢研討檸萌新劇盛宴」發布會，宣布二人攜手首次監製，伙DC超級英雄片《水行俠》的香港導演戴展鴻製作改編本地暢銷小說《網內人》的劇集《網內人：復仇代幣》。王梓軒表示新劇共8集，將於串流平台播出，目前正寫劇本階段，演員物色中，未開始試鏡，預計今年秋季開鏡。

他會否演出一角？王梓軒說：「比較尷尬，班底全是我信任的人，若我參演，他們要審視我的表演，揀我是識做，不揀我是精明？除香港演員，有一兩個角色可能找泰國、馬來西亞或日本演員參演。同場見到泰國影帝Ananda Everingham，他有型又識講英文，覺得也適合演此劇。有人話我個樣似Tony Jaa，我可以演Tony Jaa。」

泰國影帝演渣男

同場的泰國影帝Ananda Everingham、女演員Margie Rasri Balenciaga、Mookda Narinrak及Mint Chalida Vijitvongthong等宣傳泰版《三十而已》。Ananda透露劇中飾演渣男，Margie則演跟自己性格不同的角色；Mookda和Mint分別演渴望嫁有錢人的拜金女和主婦。問對香港的感受？Ananda稱來港多次，很喜歡香港文化和美食，又愛購物；3女演員則喜歡吃點心和海鮮。

記者：柯美

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