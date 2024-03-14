許軼被指戀負評王Nathan 經理人：曾了解沒繼續發展情侶關係

近日有指Nathan與Day在朋友介紹下認識，互相追蹤社交網，戀情去年8月開始，即Jessie離世後3個月。據悉Nathan去年陷低潮時，Day陪伴在側。Day與Nathan傳緋聞後，昨日凌晨在社交網上載坐在鐵架上的短片，寫道：「緊迫排練中，會繼續專注演唱會，期待吧！」未有回應戀事，惹來大批網民及COLLAR粉絲湧入留言，很多人反對她與Nathan拍拖，群情洶湧。有人問她不否認又不回應是否代表默認？有網民稱要取消追蹤Day，又怕她會連累COLLAR，勸Day不要被愛情冲昏頭腦，斷送大好前程，對她好失望，要求她與Nathan分手。有網民稱有人找出兩人開直播時背景屋企擺設和牆身顏色一樣，疑似同居；亦有網民表示支持Day的決定。

COLLAR經理人戴穎昨晚在社交網回應：「想交代下，Day上年年尾朋友介紹而認識Nathan，過咗一段時間的了解並沒有繼續發展情侶關係。多謝大家關心，報道中的很多都是不實謠言。」

娛樂組