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娛樂

退團後首受訪展歡顏 蘇芷晴回顧出道Mo重傷似發夢

【明報專訊】女團COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching）的舞蹈員男友李啟言（阿Mo），前年7月在MIRROR紅館演唱會嚴重受傷，目前仍在醫院接受治療，So Ching去年宣布退出COLLAR，專心教跳舞班及照顧男友，人生和生活都起了很大變化。So Ching目前忙教班、準備跳舞比賽與主理YouTube頻道。她近日亮相網上頻道「9BoThew 膠保廢」，與兩主持阿寶和Matthew炮製暗黑料理外，還罕談內心世界。

時間冲淡一切

So Ching在片中展現開朗笑容，被主持問怎樣走過這段時間？她說：「主要因為真係時間，老土咁講時間會冲淡一切，以前我唔會信，但我覺得base on呢件事（男友受傷），原來呢一句都真係幾套用到喺裏面。」

So Ching承認甚少看網民留言，因無論好定壞都會觸發她的情緒，想自己穩定些，大家又互不相識，不過現在有感不會受留言影響，因她焦點已不同，搵到自己的路，「就算有啲人話我，其實都未必話嗰樣嘢，我知自己追求緊嗰樣嘢就得」。

生活節奏變慢

回顧年多人生，經歷好大起落，So Ching有感像發了場夢，「覺得最大轉變是個人慢少少，不像以前好心急，又不太用腦」。去年中她開始慢慢找到自己的生活節奏，急速成長，發現這個年紀不可以再浪費時間，如果真的喜歡那件事便花多點時間進步。她透露目標會先着重今年，不可以計劃太遠，因好多事好易會變，想在YouTube及個人層面上有些東西發表或突破。

娛樂組

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