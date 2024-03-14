明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

離巢仍受重視 落力宣傳無綫新劇 黃智雯獲老公力撐增自信拼事業

黃智雯跳出舒適圈迎接挑戰 讚老公幽默充滿正能量

【明報專訊】41歲黃智雯去年作出兩重大決定，離開效力16年的無綫，以及與拍拖11年的男友詹文天結婚。在新一年跳出舒適圈的她加盟新公司，開展演藝事業新一頁，做足準備迎接各種新挑戰。黃智雯希望發掘自己更多不同面貌，多參演舞台劇。她跟無綫仍保持良好關係，離巢後仍落力宣傳劇集《再見‧枕邊人》，不排除再合作。榮升人妻的黃智雯讚老公幽默又教識她很多事，是她的定海神針。

記者：葉靜文

攝影：劉永銳

黃智雯2007年參選香港小姐入圍最後5強，之後簽約無綫，效力16年，約滿和平結束賓主關係。近期她參演的節目《尋找世界另一個我 台灣篇》與劇集《再見‧枕邊人》接連播出，依然受重視，她亦積極參與宣傳。黃智雯很喜歡在《再見‧枕邊人》飾演被陷害失蹤及失憶7年的顧晴天，角色內斂，有不少內心戲，考驗演技。

適當時機跳出舒適圈

談到何時萌生離巢想法？黃智雯說：「這個想法是慢慢發酵，以往多年在同一平台發展，近年開始做不同的事，拍YouTube、做舞台劇，接觸好多不同的事，會想在公司累積這麼多經驗，是否有能力去試未試過的事？在舒適圈長日子，適當時機及想在人生階段給自己多一點挑戰。」是否覺得處於樽頸位，在無綫未來發展不大？她說：「近年接觸舞台劇是千變萬化，有時見到自己不同一面，覺得幾得意。特別參與戲劇工作坊，疫情前去法國讀了一個短期課程，見好多來自五湖四海不同行業的人，有舞台劇演員、上年紀想重拾夢想的人，接觸不同的人和事物，發現世界原來可以這樣。」

得比失多 遺憾少陪家人

黃智雯2018年獲馬來西亞及新加坡視后，始終未能獲無綫視后，她認為獎項是其次，演戲獲得的滿足感是金錢和獎項不能代替。她覺得在無綫16年得比失的多，「給自己的目標是每個演出作品都要有得着，以前細個有前輩教導，到我成為有少少經驗的演員時，點樣控制拍攝的環境，兼顧範疇多了，演員能力不斷擴大，整個過程得到的不單是真正友誼，還有工作上寶貴經驗。好多謝16年來遇到的所有台前幕後，建立好深的默契。至於失可能是時間，專注拍劇少時間陪家人，有時辛苦意志薄弱時，都想過不做，開心時間比攰的多」。

最喜歡《三個女人一個「因」》

黃智雯多謝所有她給機會的監製，「像潘嘉德好像有透視眼看穿人心，好知我的性格內裏底蘊，初期《巴不得爸爸…》蘇鳳蓮、《搜下留情》鵪鶉妹等，比較內斂和怕醜的角色。之後發掘我更多可能，《On Call 36小時》、《三個女人一個「因」》等，畀好多信心我，現在他退休，仍維繫着，永遠當他老竇。還有與前輩陳慧珊合作覺得好夢幻，看《衝上雲霄》好鍾意她，有機會演她妹妹，她好親切，好鼓勵我，是好好的學習對象。阿姐（汪明荃）、林峯、馬德鐘、胡杏兒等，個個都好主動鼓勵我」。

16年演過數十部劇集，選最喜歡3個角色，黃智雯首選《三個女人一個「因」》，「本身劇本設定已令演員見到會流口水，一人分飾3個人格分裂個性，演繹時好開懷，釋放內心奔放熱情。還有去年的《隱門》，角色沉重複雜，是演戲上一個里程碑，事前做好多功課，拍攝期間長時間陷入複雜情緒。第3個揀《降魔的》的魔，角色打扮好另類，脫離現實世界，任由自己創作，喜歡沒有太多局限的角色」。

跟丈夫共識生育隨緣

去年與拍拖11年男友詹文天拉埋天窗，黃智雯表示男友疫情前已求婚，因疫情延誤，去年完成人生大事。一向低調處理感情事的她表示另一半是圈外人想保護對方，生活上互相尊重有默契，大讚老公有幽默感、正能量又好顧家，「最重要能否溝通，他教到我好多，有時自己不夠自信，搖擺不定，聽他意見，好似定海神針」。

二人拍拖到結婚都很少鬧交，黃智雯稱不喜歡鬧交，好傷感情，「有問題先了解件事同消化，再慢慢傾，好少正面衝擊。（做人妻後有否改變？）之前一齊生活一段時間，生活上已好有默契，心態上二人同行，不再自己一個人鍾意去邊就去邊，要有商有量，給到另一半安全感」。至於會否生小朋友，她稱跟老公有共識隨緣。

視「胡說八道」姊妹為學習對象

黃智雯決定轉新環境有問老公及「胡說八道會」姊妹意見，「我鍾意聽不同人的想法及角度，特別是另一半，在工作上有重大決定，都想他參與。好姊妹有好多都經歷過我現在的情况，當然最後決定在我身上。在她們身上見到不斷接受新挑戰，先有動力發掘新的可能。胡杏兒在我們6人中是好好的示範，見她離開公司後參與不同範疇工作，沒有局限自己。她們每一個都是我的學習對象，不可以畀自己停留在一個環境，不斷挑戰先好玩」。未來她想跟「胡說八道會」在戲劇上合作，認識到這班好姊妹，絕對是在這行最大的收穫之一。

場地提供：Pier 1929 （灣仔碼頭）

化妝：諺瞳.小白

髮型：Jay @ HoLA

服裝：self-portrait

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞