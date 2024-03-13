【開箱】《周處除三害》 收4億人民幣 內地爆紅有理

近年台灣電影進口內地數目不算多，票房成績亦非亮麗；《周處除三害》內容涉及黑社會、邪教等敏感題材，畫面更是血腥暴力，仍能通過內地審查，並獲官媒肯定，例如央視電影頻道「強烈推薦，不同人群雅俗共賞」；內地觀眾亦捧場，根據「貓眼電影」網站數據顯示，《周》片上映首10天，連續佔據單日票房冠軍，直至《沙丘瀚戰：第二章》開畫，才微降一級至第2位，但票房走勢仍然凌厲；反觀其他「前冠軍」如張藝謀執導《第二十條》或賈玲自導自演《熱辣滾燙》等賣座片，截稿前已分別跌至第4及第6位，《周》片內地爆紅道理何在？

食正犯罪電影「升浪」

內地近年興起犯罪電影熱潮，單是去年上映並掀起熱話的已有張藝興主演《孤注一擲》、林家棟的《第八個嫌疑人》、黃渤與周迅合演《涉過憤怒的海》，以及改編自余華同名小說的《河邊的錯誤》等。《周處除三害》乘勢推出，可謂食正「升浪」。

《周處除三害》不單是犯罪電影，也是反英雄片，故事講述台灣通緝犯陳桂林（阮經天飾）驚聞罹患癌症，只剩半年壽命，原本打算自首，卻在警署公告欄發現自己只是全台排名第三的通緝犯。他為死後留名，決心幹掉前兩位，頗有替天行道之感。導演暗示主角參不透貪嗔癡，才是人生最終的罪與罰。電影取材《世說新語》同名典故，屬於改過自新的正向故事；角色自稱「桂林仔」、「香港仔」（袁富華飾），內地觀眾亦感親切。

有微博用戶認為，《周處除三害》能獲官媒和觀眾讚好，原因之一是故事並非發生在內地，正如日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫透過社交媒體表示，此片揭露台灣陰暗面，令人以為當地就是「弱肉強食、民不聊生」的地方。《環球時報》前總編輯胡錫進卻批評有關說法「未免有點幼稚」，應該歸功於內地政策進步，現已完全可以接受這種複雜故事。

「惡人有惡報」彰顯正向

另一方面，內地網民指《周處除三害》結局交代桂林仔犯法後向警方自首，並遭當局處決，彰顯「惡人有惡報」的正向道理；加上桂林仔在新心靈舍槍殺頭號通緝犯兼邪教主腦林祿和（陳以文飾），雖然手段兇殘，意識上卻跟內地政策方向一致，難怪南寧市防範和處理邪教問題領導小組辦公室的官方微博「南寧反邪」亦藉此片向國民宣傳反邪教信息。

提起這段「大屠殺」式重頭戲，跟荷李活片《皇家特工》主角哥連費夫（Colin Firth）飾演特務血洗教堂一幕，可謂異曲同工。有傳內地院商接獲通知，因這場戲過分血腥需刪剪，有網民表示好奇，不惜「翻牆」搜索原裝片段，間接反映內地目前仍未實施電影分級制度，或可趁機檢視。