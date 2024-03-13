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娛樂

奧斯卡1950萬觀衆近4年新高 楊紫瓊為頒影后「爭議」解畫

【明報專訊】第96屆奧斯卡頒獎禮曲終人散，負責直播的美國廣播公司（ABC）錄得1950萬觀衆，成為近4年新高；上屆影后楊紫瓊頒發最佳女主角給《可憐的東西》愛瑪史東（Emma Stone）時，後者惹起無禮「爭議」，楊紫瓊其後透過社交網解畫。頒獎禮監製莫莉（Molly McNearney）及洛米斯（Rob Mills）向美媒詳解各備受抨擊及讚賞的環節製作內幕，包括賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）炒熱全場氣氛的演出、約翰辛納（John Cena）裸體頒獎真偽，以及阿爾柏仙奴（Al Pacino）為何漏讀提名名單。

第96屆奧斯卡頒獎禮大贏家是橫掃最佳電影、導演、男主角等7獎的《奧本海默》，全球收近9.5億美元，自《魔戒三部曲：王者再臨》相隔20年再有最佳電影的票房貼近10億美元佳績。未知是否也對頒獎禮收視有幫助，錄得1950萬觀衆收看，比去年微升約4個百分點；最高收視則在節目結束前半小時，約2190萬觀衆收看。雖然18至49歲年齡層收視輕微下跌，流失約30萬觀衆，但整體還是2020年後的新高，2021至2023年先後有1040萬、1660萬及1880萬觀衆，連續3年錄得升幅。

成人之美讓珍妮花頒獎給好友

今年奧斯卡有不少備受談論之處，包括《奧本海默》羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）領最佳男配角獎時被指無視頒獎嘉賓關繼威，遭網民批評沒跟對方擁抱或握手。跟關繼威在去年得獎作品《奇異女俠玩救宇宙》扮演夫妻的楊紫瓊，頒發最佳女主角給愛瑪史東也引來爭議；當時她把小金人送到愛瑪手後依然手握獎座，並把對方拉到另一頒獎嘉賓珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）跟前才鬆手，愛瑪臉上閃過疑惑神色，其後珍妮花把獎項遞到愛瑪手，兩人擁抱；致謝前愛瑪又與其他頒獎嘉賓如莎莉菲（Sally Field）擁抱，到發言前才轉身向楊紫瓊輕輕握手。有網民批評愛瑪此舉無視楊紫瓊，顯得無禮。後者在社交網解釋，「恭喜愛瑪，我令你疑惑，但我想你跟最好的朋友珍妮花一起分享這輝煌時刻，所以一起頒獎給你，她也讓我想起好友珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），永遠支持彼此」。

監製指令直接宣讀得獎者

金像影帝阿爾柏仙奴頒發最佳電影時直接宣讀得獎者是《奧本海默》，忽略了其餘9部候選電影，也受到抨擊；他昨日發聲明道歉，稱是跟從監製安排，但同情那些因這種疏忽而受到輕視者。節目監製莫莉及洛米斯接受美媒訪問時解釋，候選最佳電影在整個節目已介紹過，加上害怕超時，認為觀衆也心急知道賽果，所以跳過其他候選者環節直接宣布得獎電影。莫莉說：「或許有點疑惑，但這正是電視直播刺激之處，永不知道會發生什麽。」

「美斯」真預錄假拍手

頒獎禮另一焦點是《墮下的對證》狗明星「美斯」（Messi），頒發最佳男配角後鏡頭對準牠正在拍手；莫莉表示在奧斯卡午宴後看到其受歡迎程度，已決定一定要把牠帶到頒獎禮。不過正式綵排時，美斯可能誤會了攝影師的指令等同要吠，為免直播時出現任何錯失，決定預錄片段；而且所謂拍掌，其實有工作人員在座椅下拿出道具狗爪拍掌「誤導」觀衆。

莫莉同時是頒獎禮司儀基梅爾（Jimmy Kimmel）的太太，兩人合作無間；由於場外示威及交通等問題，不少嘉賓遲到，基梅爾開場白提到幾名重要候選者，但當中一半人未能準時入座，結果頒獎禮延遲約5分鐘開始，唯有延長紅地氈環節及廣告時段。

約翰辛納前後包實防走光

至於約翰辛納裸體頒獎，莫莉表示整個意念由落實到執行一直保密，連綵排也是閉門進行。莫莉稱不怕違反聯邦通訊委員會（FCC）規定，因他們確保約翰下體前後都做足防走光措施。藏有得獎者名字的大信封也黐在他身上，確保不會不慎跌下，唯一怕電視台收到投訴，所以分寸要拿揑準確。對於有觀衆爭辯約翰是否真全裸，莫莉笑言，「這正是我想要的」。

賴恩獲讚投入 演出籌備多月

賴恩哥斯寧獻唱候選最佳歌曲的《I'm Just Ken》大受讚賞，莫莉稱該演出籌備數月，而且感激賴恩全情投入，導演姬達嘉域（Greta Gerwig）也給予不少意見；而且落台跟嘉賓一起高歌，甚至親吻攝影師手背，也是預計之內，頒獎禮前4星期已開始排練。

本以為超時，怎料最佳動畫得主宮崎駿及贏得最佳短片的導演韋斯安德遜（Wes Anderson）缺席，加上得獎嘉賓謝辭精簡，後段發現尚餘兩分多鐘才到正式結束時間；有寫手又剛巧看到特朗普在社交網狠批基梅爾，本來莫莉不願意給特朗普在奧斯卡「曝光」機會，跟基梅爾商量後，他決定採用。

韋斯德國拍戲 缺席頒獎禮

《小行星都市》導演韋斯安德遜憑《亨利休格的神奇故事》奪最佳短片，但缺席領獎，他其後透過發行《亨》片的串流平台Netflix發聲明，除向原著作者Roald Dahl的家人、主角班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）等道謝，亦解釋因身在德國拍攝新片，而且要開早班，所以未能親身領獎；他又不忘提到舊同學兼《翻生侏羅館》男星奧雲韋遜（Owen Wilson），「如果我18歲在得州大學不是認識了奧雲韋遜，我肯定不會得到這個獎項」。據悉兩人不僅念同一大學，還是室友。

相關字詞﹕愛瑪史東 楊紫瓊 第96屆奧斯卡頒獎禮 奧斯卡

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