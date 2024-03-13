【娛樂場】《關注關注組》慢遊「最美屋邨」 黃嘉雯分享遛狗收身做慈善

童年回憶返晒嚟

施焯日與蔡景行屬《關注組》行動組，出外實測谷內情報，這對「日行」孖寶每次出動覓食勝在唔怕醜又搞笑，有時面對未必配合拍攝的侍應或收銀員，二人會自娛一番。兩人試過走入茶餐廳外賣「黯然銷魂飯」，問收銀姐姐這個飯是否有廚師的愛？對方沒好氣回答：「你去問廚師有冇愛！」二人又一嘗在茶記叫「焗豬扒飯」要求「大火」（燶邊），最後要加3元附加費。

昨晚播出主題「散步關注組」，以慢節奏欣賞城市魅力。「日行」孖寶再次出動，目的地是已公布會重建的彩虹邨，該邨是香港早期公屋之一，素有「香港最美屋邨」稱號，一直是KOL打卡勝地。邨內有不少舊式經營的食肆和店舖，連全港不足10間的漫畫租借店，這裏都有一間。施焯日在彩虹邨感受到濃濃人情味，「去到漫畫店，睇到老細同啲客人好熟，好耐冇感覺到呢份人同人之間咁近嘅距離。同行仔（蔡景行）玩彈波波，好似去番幾歲放學同朋友仔去玩嘅感覺，𠵱家淨係識去行街、睇戲」。

廖慧儀難擋零食誘惑

施焯日與蔡景行在邨內士多尋寶，找到很多兒時零食，二人買了很多零食、涼果回錄影廠跟大家分享，包括蛋散、紅燒魚柳、山揸餅、椰子糖、金桔棒、話梅、黃心梅、檸汁薑、龍鬚糖和肚臍餅。廖慧儀看到大堆不同種類的零食，兩眼發光說：「兒時回憶返晒嚟，細個好鍾意食黃心梅，好甜嘅外殼包住粒梅，細個嫌太甜唔敢食咁多。」胡美貽稱小時候少有接觸面前食品，每一款都令她感到好新奇。

黃嘉雯在節目中分享散步樂，透露每日會帶愛犬「多士」外出散步，說遛狗的好處是行一個小時可以消耗300卡路里，不似跑步傷膝頭，跑到小腿、大腿變粗。黃嘉雯稱以前在黃埔居住，會帶「多士」沿海邊行去尖沙嘴再折返屋企。最近她藉步行做善事，在電話裝了應用程式，「個App可以同朋友鬥多步數，仲有排名。又會記錄你嘅步數，儲夠一萬步可以做善事，捐出『步數』，App開發商會轉換成善款，捐到不同義工機構」。

《關注關注組》 J2（82台） 逢周二 晚上10時