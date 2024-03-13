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娛樂

相隔18年再戰樂壇 全家支持推首支單曲 黃婉君盼伙胞妹Race重組2R開騷

【明報專訊】黃婉君（Rosanne）21年前與胞妹黃婉佩（Race）組成女團2R，人氣和靚樣皆備，當年出道即獲樂壇頒獎禮新人獎，隨着姊妹相繼嫁人，專心當賢妻良母，放低歌手身分，淡出幕前。闊別樂壇18年，Rosanne率先復出重拾咪高峰，推出跳唱新歌《帥起來》，她承認2R最遺憾是從未有機會舉行演唱會，預告有意跟妹妹Race重組女團，盼重拾人氣，成立慈善機構幫助兒童。

記者：林祖傑

Rosanne於2009年嫁混血牙醫老公白恩庭（Derek），育有兩子，大仔白迅（Dylan）已12歲就讀中學，細仔白晨（Daniel）10歲，隨着兒子長大，家人亦支持她做喜歡做的事。Rosanne雖忙照顧兩子，又要幫老公打理3間牙科診所，甚至連診所的設計也是由她一手一腳負責，同時要處理網上商店生意，忙得不可開交，但唱歌這團火仍未熄滅，難得有機會再推出新歌，走進錄音室，家人都十分雀躍，總動員為她擔當新歌監製，「《帥起來》原本是一首中慢版歌，老公和兒子聽後覺得不夠feel和不夠勁，上到台唱沒有特別，才改成快歌，我為了跳唱日日練習」。

44歲的Rosanne應付跳唱可有壓力？她說：「無論幾多歲做，都會畀人話，一定有評語，所以我覺得冇所謂，最緊要自己開心，做到想做的事，首歌亦想帶出即使已為人父母，也未必要放棄自己想做的事。」

感謝Race來港陪錄音

Rosanne表示首次沒有胞妹Race在身邊走進錄音室錄歌，幸錄音期間對方特地來港陪伴，「我做了媽媽咁耐，真的沒有時間想過繼續自己的歌唱事業，行入錄音室時，即感覺到我又有自由了，可以做自己想做的事」。

今次再闖樂壇，契機是Rosanne經營購物網站代理的韓國防脫髮洗頭水，代理商要求她擔任代言人，她大感榮幸，既然一定要有首廣告歌，索性自己唱，「雖然咁大個先第一次solo，但成個過程好享受，亦好鍾意聽到自己唱歌把聲，放低唱歌十幾年，仍有歌癮，之前成日響屋企唱卡拉OK，還會和兒子到學校上台表演」。她稱兩子都很怕醜，不愛唱歌，老公則很喜歡唱歌，所以十分支持她，老公之前聽到另一首適合她曲風的歌，還特別給她聽，為她安排出第二首歌，縱使今次自資出歌拍MV花上6位數，也希望繼續出新歌。

無悔結婚生仔淡出幕前

當年約滿後一年便決定結婚，可有後悔選擇結婚生仔不當歌手？Rosanne說：「結婚時還未想過放低，打算生完小朋友繼續唱歌，但原來唔得，真的很忙，不過看着小朋友長大，頓覺時間過得太快，真的不能錯過小朋友成長，我覺得是值得的。」

Rosanne稱2R在樂壇實際只活躍了7年，承認最遺憾是沒有開過演唱會，極其量只在商場舉行了小型音樂會，「我們最後沒有做到便退出，未能開演唱會一直令我們心掛掛，真的有點遺憾」。

4年前曾有人找2R開騷

Rosanne表示很多人想2R合體，透露確有重組計劃，「等Race的小朋友大多兩年，我們都想再推出新歌，以前的歌比較少女，再出新歌我們可以表現得成熟點，希望重拾人氣，能成立慈善機構，幫助有需要的小朋友」。她透露4年前曾有主辦單位想找2R開演唱會，但當時她們的小朋友還小，生意又剛起步，真的沒時間，「我們都是完美主義者，知道沒有時間準備不會做得好，既然這樣就寧願不做」。

場地提供：BRACES AND FACES

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